Azubis stellen eigene Gerichte vor: Ohne Fleisch, dafür scharf

Teilen

Viele Ideen für die Gaumenfreude: Schülerinnen und Schüler der Starnberger Berufsschule präsentierten ihren Ausbildern eigene Kreationen, auffälligerweise alle ohne Fleisch. © Dagmar Rutt

Angehende Lebensmitteltechniker haben beim Ausbildertag an der Starnberger Berufsschule eigene Kreationen vorgestellt. Bemerkenswert: Fleisch beinhaltete keine davon.

Starnberg – Im Unterricht essen? Geht normalerweise gar nicht. In der Berufsschule Starnberg war kurz vor den Ferien aber alles anders: Die Schüler standen vorne, Schulleiter und Lehrpersonal hörten zu, und immer wieder wurde genascht. An der Tafel stand in bunten Buchstaben: „Willkommen zum Ausbildertag.“

Die Berufsschule hatte Ausbilder im Bereich Lebensmitteltechnik eingeladen, um die Leistungen ihrer Azubis zu bewundern. In einem Klassenzimmer warteten Ausbilder aus 17 Betrieben auf die Schüler. „Nicht nervös sein, einfach hinsetzen, wir sind schon nervös genug“, rief ein Schüler ihnen zu. Die 32 junggen Leute der Abschlussklassen durften eigens von ihnen entwickelte Produkte vorstellen. Die Ausbildung beschäftigt sich mit der maschinellen Produktion von Lebensmitteln – von der Idee bis zur Verpackung.

Die erste Gruppe trat hinter einer Infotafel vor, in weißen Kitteln und mit durchsichtigen Laborbrillen. Sie spielten einen Sketch über die Ideensuche in einem Betrieb. „Aus ethischen Gründen und wegen der Umwelt war uns schnell klar, dass das Produkt vegan sein soll“, erklärte eine Schülerin. „Die Zielgruppe ist auch vorhanden: Die Zahl der Veganer hat sich von 2016 bis 2020 auf 3,2 Prozent verdoppelt.“ Und so kreierten sie vegane Blumenkohlwings, eine gesündere Alternative zu Chicken Wings. Der Fettanteil liege nur bei fünf pro 100 Gramm anstatt wie sonst bei 15. 7,87 Euro sollen 500 Gramm am Ende kosten. „Wir wissen, das klingt teuer, aber wenn man den Preis anderer Fleischersatzprodukte auf die gleiche Menge hochrechnet, liegen wir oft sogar darunter.“ Nach zehn Minuten im Backofen wird der Blumenkohl in doppelter Barbequepanade serviert.

Konzepte reichen bis zum Röntgen der fertigen Produkte

Die zweite Gruppe hatte sich selbst ein Motto gegeben: wiederverwenden statt verschwenden. Die Schüler haben „Energy-Balls“ aus Apfeltrester entwickelt, einem Abfallprodukt, das bei der industriellen Produktion von Apfelsaft übrig bleibt. Verfeinert mit Rosinen, Pflaumen und Aprikosen und in Sesam getunkt, entstehen die „Reballs“. Wie alle Gruppen, mussten auch diese Schüler ein sogenanntes HACCP-Konzept vorlegen, das die Sicherheit von Mitarbeitern und Verbrauchern garantieren soll. Zum Beispiel werden die Apfelbällchen mit Röntgenstrahlung auf Fremdkörper untersucht. Das Pectin der Apfelschalen soll unter anderem gut für Blutzucker, Cholesterin und Darmflora sein.

Weniger gesund waren die sogenannten Tacombertos, ein kulinarisches Treffen zwischen Frankreich und Mexiko. In einer gelben Packung mit Sombrero und Trikolore lag ein von allen Seiten mit Nachopanade umschlossener Camembert-Käse. „Ernährungsphysiologisch ist unser Produkt nicht zu empfehlen“, scherzte Schüler Armando Tischer. Der Salzgehalt liege über der täglich empfohlenen Menge. Als die Käseecken durch die Reihen der Ausbilder gingen, war erstauntes Husten zu vernehmen: Die Tacombertos waren ziemlich scharf. „Die milde Version haben wir noch nicht dabei, nur die wilde“, sagte Armando. Der Schüler (22) wurde von einem Freund auf den Ausbildungsberuf gebracht: „Der Kumpel, bei dem ich gewohnt habe, hat mir empfohlen, bei ihm im Betrieb anzufangen.“

Die Gruppe „HimChi“ hatte einen Chiapudding mit Schokolade und Banane und dazu eine Himbeersoße kreiert. „Die Zielgruppe sind Vegetarier und Veganer, die gerne etwas Gesundes, aber Süßes essen“, beschrieb ein Schüler die Idee dahinter. Die Schüler dachten auch an Details: „Die Verpackung wurde gewählt, weil Glasbehälter viel schwerer als Plastikbecher sind und auch schon in der Produktion viel mehr Energie verbrauchen“, erklärte ein Schüler. Der Geschmack überzeugte die Gäste. Auch über die Werbung hatten sich die Azubis Gedanken gemacht. Man müsse mehrgleisig fahren. Von Social-Media-Werbung und Influencer-Marketing bis zu einer Partnerschaft mit veganen Cafés sei alles denkbar.

Die Zukunft der Lebensmitteltechnik war an dem Tag grün. Alle Teams hatten sich für ein fleischloses Produkt entschieden, bei den Verpackungen wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Dabei seien das keine direkten Vorgaben gewesen: „Vegetarisch und vegan, das ist in der Lebensmittelindustrie einfach zukunftsträchtig“, erklärte Lehrerin Irene Kroemer-Weinzierl.

Von Anna Pes