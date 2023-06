Optimaler Auftakt in den Kultursommer

Tanzen, feiern, mitsingen und die Hände zum Himmel: Beim Auftritt von Jamaram herrschte auf dem Gelände des Münchener Ruder- und Segelvereins beste Stimmung. © andrea Jaksch

Die Starnberger sind in ihren Kultursommer gestartet – und zwar optimal: tanzend zu sonnigen Klängen an einem warmen Freitagabend mit einem ausverkauften Konzert.

Starnberg – Die Band Jamaram eröffnete auf dem Gelände des Münchener Ruder- und Segelvereins (MRSV) mit wohlbekanntem Partysound einen Veranstaltungsreigen, der bis Ende August ein buntes Programm bietet.

Die Bühne direkt am See hätte nicht besser positioniert sein können, und als später auch noch ein bunt beleuchteter Dampfer vorbeifuhr, war der Friede-Freude-Feierabend tatsächlich „unfassbar“. Mit Modeworten und Jugendslang versuchten sich sogar Vertreter von Stadt und Landkreis, der guten Stimmung rund um die Band, die 2019 den Kulturpreis erhalten hat, Ausdruck zu verleihen. Und irgendwie passte sogar das: Denn Jamaram bietet seit sage und schreibe 21 Jahren eine leichtfüßige Mischung aus Reggae, Dub und Afro, aufgepeppt mit Weltklängen. Man ist mit dem Publikum gealtert, aber man lässt es sich nicht anmerken.

nahtlose Wechsel vom Reggae ins Bairische ins Spanische bei Jamaram

Jede Menge Animation, Mitsingen und Effekte zeugten von der zeitlosen Wirkung der Party-Maschinerie made in Weßling. Das Prädikat „familientauglich“ kann man den acht Musikern nach diesem Abend bedenkenlos verleihen. Die Mischung aus Aufheizen und Runterkommen, aus richtig Gas geben und balladesker Nachdenklichkeit beherrschen sie perfekt. Erstaunlich ist auch immer wieder der nahtlose Wechsel vom Reggae ins Bairische ins Spanische. Zwischendurch erlauben sie sich ein völliges Eintauchen in eine Verselbstständigung und die Zuschauer werden Zeugen der Jamaram-Freak-Show, die belegt, dass hier ziemlich gute und ziemlich eigenständige Musiker mit Experimentierwillen unterwegs sind, die viel mehr können als nur die Massen erfreuen.

Letztere allerdings war und ist das Markenzeichen der Band, die neben den Leadsängern über weiteres Stimmpotenzial und eine breite Instrumentenbasis verfügt. Tom Lugo (Gesang), Murxen Alberti (Schlagzeug), Samy Danger (Gitarre/Gesang), Lionel Wharton (Keyboards/Gesang), Daniel Noske (Trompete/Posane), Giovanni Pecorini (Saxofon/Gesang), Bendog Beblo (Bass) und Nik Thäle (Percussion) lassen sich gegenseitig immer mal wieder den Vortritt, vor allem aber auch Raum, sich auszutoben. Der Reigen der Rampensäue funktioniert immer noch geschmeidig. Nach der Pandemie herrscht bei der erklärten Party-Live-Band nur noch eine Ansteckungsgefahr: die für gute Laune. FREIA OLIV

Starnberger Kultursommer

Nach Jamaram und dem Auftritt von „San2 and his Soul Patrol“ gestern geht es am Mittwoch, 21. Juni, beim MRSV weiter mit „Cubaboarisch 2.0“. Mehr Infos auf www.starnberg.de