Ort, den man gesehen haben muss: Starnbergs bunteste Unterführung

Von: Peter Schiebel

Freuen sich, dass die Museumsunterführung in Starnberg sei zwanzig Jahren bemalt ist (v.l.): Erika Schalper, Dr. Materna Weskamp, Claudia Wagner, Barbara Pfaffinger, Helge Walter, Rolf Gottstein und Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger. © Andrea Jaksch

Zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass Erika Schalper im Rahmen eines STAgenda-Projekts die Museumsunterführung in Starnberg umgestaltet hat. Grund genug, sich die Bilder einmal näher anzuschauen.

Starnberg – Sie erzählen keine tiefer gehende Geschichte. Sie haben auch keinen irgendwie gearteten Zusammenhang. Aber dennoch sind sie so außergewöhnlich, dass der Autor Jochen Reiss sie in seinem Buch „111 Orte im Fünfseenland, die man gesehen haben muss“ aufgenommen hat. Es geht um die Bilder, die seit 20 Jahren die Museumsunterführung in Starnberg schmücken.

Erika Schalper war bereits bei der STAgenda aktiv. Sie stellte unter anderem einen Bio-Einkaufsführer für Starnberg zusammen und widmete sich dann den Unterführungen am Nepomukweg, beim Museum Starnberger See und beim Münchener Ruder- und Segelverein (MRSV). „Es wusste ja niemand, wie sich das mit der Seeanbindung entwickelt“, sagt Schalper im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Und ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, dass man etwas mit den Unterführungen machen müsste.“

Also sprach sie beim damaligen Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger vor, der Unterstützung zusagte. Sie holte sich die Genehmigung der Bahn, besorgte Wandfarbe und Pinsel und legte – mit Unterstützung durch Rita Stoschek und Rolf Gottstein – los, um die dunklen und gedrungenen Durchgänge lebendiger zu gestalten.

Löwenkopf von Graffitisprayern durfte bleiben

Mit Abstand am besten durch die Zeit gekommen ist die Museumsunterführung. „Ich musste nur zwei- oder dreimal Übermalungen entfernen“, erzählt Schalper. „Die Sprayer haben mich hier ganz gut in Ruhe gelassen.“ Ob es nur am Respekt vor der künstlerischen Arbeit liegt oder auch an der guten Beleuchtung nachts im Gegensatz zu den beiden anderen Unterführungen, ist unklar, spielt letzten Endes aber auch keine Rolle. An einer Stelle haben Graffitisprayer einen Löwenkopf hinterlassen, der Schalper so gut gefallen hat, dass er bleiben durfte. Ansonsten prägen bis heute die Ursprungsbilder die Szenerie.

Da ist zum Beispiel ein Elefant, der die Passanten zu beobachten scheint. „Den habe ich aus Brehms Tierleben“, sagt Schalper. Ihrer Fantasie entsprungen ist dagegen der Vogel mit dem langen gelben Schnabel und den langen gelben Beinen. Fest steht, dass beide nicht am Starnberger See heimisch sind, aber das war Schalper bei der Wahl der Motive auch nicht wirklich wichtig. Natürlich gibt es Segelboote, diese erinnern teils aber eher an asiatische Dschunken. Auch Fische kommen vor. Dazwischen ist dann aber wieder eine Figur zu sehen, die einem Nomaden ähnelt. Der Betrachter mag an eine afrikanische Savanne denken, die Künstlerin hatte ganz anderes im Sinn. Als sie beim Malen gewesen sei, habe sich ein Passant mit Aktentasche mit ihr unterhalten. Er sei quasi die Inspiration für dieses Motiv gewesen, erzählt Erika Schalper.

Und dann gibt es da diese auf Stein gemalte gruselige Geschichte, die mit „1745 war es“ beginnt. „Eine Schwadron Panduren trieb damals in der Gegend von Ambach ihr Unwesen und wollte über den zugefrorenen See nach Bernried.“ Ein 17-jähriger Fischerssohn sollte ihnen den Weg zum anderen Ufer weisen. „Er führte sie über die tiefste Stelle. Das Eis dort war sehr dünn und brüchig, und alle brachen ein und ertranken (...) Heute noch sollen sie da unten als Skelette auf ihren Pferden sitzen.“ Wahrheit? Erfindung? Sage? Auch da will sich Erika Schalper nicht auf die Suche nach einem tieferen Sinn begeben. „Gibt es nicht an allen Seen solche Geschichten?“, sagt sie. Die Hauptsache sei doch, dass den Betrachtern die Bilder gefielen – und dass Kunst im öffentlichen Raum in Starnberg möglich sei.