Die Parkautomaten in der Starnberger Innenstadt bekommen eine so genannte Semmeltaste, die 30 Minuten kostenloses Parken erlaubt. Wer länger parken will, muss gleich mehr bezahlen. Die Umrüstung der Automaten wird einige Zeit dauern. Handlungsbedarf besteht auch am Bahnhof See.

Starnberg–Semmeln holen, ein Kurzeinkauf, schnell ein Rezept abholen – für all diese Tätigkeiten von weniger als 30 Minuten mussten Autofahrer bisher in Starnberg Parkgebühren zahlen. Das hat nun auf Beschluss des Stadtrates ein Ende – die Semmeltaste kommt. Den Anstoß dazu hatte ein Antrag aus der Bürgerversammlung im November gegeben.

Derzeit sieht die Parkgebührenverordnung vor, dass für 30 Minuten in der Innenstadt 50 Cent fällig sind, auch wenn man nur zehn Minuten parkt. Am Tutzinger-Hof-Platz sind es 20 Cent für 15 Minuten. Der Antrag aus der Bürgerversammlung hatte 20 Minuten kostenloses Parken zum Ziel, doch lässt sich das schwer einrichten – deswegen schlug die Stadtverwaltung 30 Minuten vor. „Bei einer beabsichtigten längeren Parkdauer muss regulär ab dem Beginn des Parkvorgangs ein gebührenpflichtiges Ticket gezogen werden“, so der Vorschlag. Heißt: Wer eine Stunde parken will, zahlt den vollen Preis (ein Euro). So soll sichergestellt werden, dass der „Semmel-Tarif“ auch wirklich nur von Kurzzeit-Parkern genutzt wird. Es wird also kein grundsätzlich 30 Minuten kostenloses Parken. Auch für 30 Minuten muss man ein Ticket am Automaten holen. Der Stadtrat stimmte gegen drei Stimmen dafür. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung wird es bis zur Umsetzung einige Wochen dauern und einige tausend Euro kosten. Zunächst muss die neue Verordnung veröffentlicht werden. Die Umrüstung soll bis Ende März abgeschlossen sein, sagte Eva John gestern – Umstellung des Handyparkens inklusive.

Eine der Gegenstimmen kam von Dr. Franz Sengl (Grüne), der in der Vergünstigung für Autofahrer einen Widerspruch zum Ziel, Autos aus der Innenstadt herauszuhalten, erkennt. Man solle die Innenstadt so autofrei wie möglich machen, findet er – und plädierte deswegen dafür, quasi als Gegenleistung einige Parkplätze am Rondell vor dem „Bayerischen Hof“ wegzunehmen. Dafür sprach sich auch Iris Ziebart (FDP) aus, sehr viel mehr Stadträte waren es nicht. Michael Mignoli (BLS) kündigte Widerstand an: „Nicht mit uns!“ Er habe zwar „ein kleines grünes Herz“, lehne das aber ab.

Beschwerden gibt es auch zu den Parkautomaten an den ÖPNV-Parkplätzen Bahnhof See und Bahnhof Nord. Die seien teils unbeleuchtet, Bezahlung per Handy geht nicht. Das Handyparken soll an beiden Stellplätzen John zufolge bis spätestens Mitte März funktionieren, vielleicht schon in wenigen Tagen – die beauftragte Firma sei dran. Der Automat am Bahnhof Nord sei in der Tat etwas dunkel gelegen, weil die Laterne dahinter sehr hoch sei; dafür suche die Verwaltung eine Lösung. Am Bahnhof See sei der Automat eigentlich beleuchtet. Die Geräte leuchten auch selbst, allerdings nicht dauernd, sondern erst, wenn man eine Taste drückt.

Bisher unbehandelt ist ein Antrag unter anderem von Sengl und Prof. Otto Gaßner (UWG), die Gebühren fürs Parken auf den ÖPNV-Flächen wieder abzuschaffen. Damit würde der Stadtrat vielen Pendlern einen großen Gefallen tun, die jeden Tag ein Ticket ziehen müssen. Ob es soweit kommt, wird sich am 2. April entscheiden – dann steht der Antrag auf der Tagesordnung.