Party einer „schönen Schulfamilie“

Gute Stimmung beim Abschlussfest: Schülerinnen, Schüler und Lehrer der FOS in Starnberg. © andrea jaksch

210 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule in Starnberg haben ihren Abschluss gefeiert.

Starnberg – Noch ein Schuljahr dranhängen, ein freies soziales Jahr machen, studieren oder doch eine Weltreise machen? Wie es nun weitergehen soll, fragen sich viele Schüler an der Fachoberschule Starnberg (FOS) nach den Prüfungen. Am letzten Prüfungstag stand jedoch die Frage „Gibts noch mehr Bier?“ im Vordergrund. 210 Abschlussschüler feierten am Freitag auf dem Schulgelände in der prallen Sonne und machten Stimmung.

170 Schüler aus der 12. Klasse und 40 aus der 13. hatten am Freitag ihre letzte Abiprüfung. Um nach dem Fachabitur in der 12. noch eine Fachgebundene Hochschulreife oder eine Allgemeine Hochschulreife in einem 13. Jahr machen zu können, muss der Schnitt bei mindestens 3,0 liegen. Caterina von Gruben wartet ihren Schnitt ab und entscheidet dann, ob sie die 13. macht und studiert oder „erst mal ein Auslandsjahr oder Praktikum“ macht. Die Englischprüfung sei schwer gewesen, dafür war Psychologie „ganz nett“. Ihre Freundin Lisa Schubert ist sich sicher, dass sie das 13. Jahr noch machen wird – sie will Jura studieren. „Es lief schon gut dieses Jahr, aber nächstes Jahr muss noch besser werden.“

Schulleiter Anton Furtmeyr sagte, das Jahr sei nicht nur für die Schüler anstrengend gewesen, auch er sei „ganz schön k. o.“ Weil viele Schüler an Corona erkrankten, war keine Prüfung ohne Nachholtermin möglich. Oft musste eine „Nachnachholprüfung“ organisiert werden. Das erfordere eine Menge an Verwaltungsarbeit.

Die Brezn für die Feier stellte das Aumüller-Spezialitäten-Café zur Verfügung. Das Bier finanzierten die Schülervertretung und der Rewe-Markt neben der Schule. „Es ist schön, wenn die Nachbarn einen unterstützen“, sagte Furtmeyr. Der Vorrat erwies sich schnell als zu knapp bemessen.

Schülervertreter Laurens Burth aus Tutzing berichtete von den zahlreichen Projekten der Schülervertretung. Eines davon war die Abireise, die am Wochenende begann. Für zehn Tage geht es nach Griechenland, genauer: nach Korfu. Darüber hinaus wurde ein neuer Verpflegungsautomat dank Spenden in der Schule installiert. An fünf Tagen wurden Mottotage organisiert, an denen die Schüler sich nach Themen verkleideten. Beispielsweise kamen die Schüler an einem Tag im Reeperbahn-Stil zur Schule, an einem anderen als Rentner verkleidet. Am Valentinstag verkaufte die Schülervertretung Rosen. Burth hatte vergangenes Jahr einen Schnitt von 1,0 und wurde von Ministerpräsident Markus Söder dafür geehrt. Er plant, an der TU „Management and Technology“ zu studieren.

Aron Reitberger aus Percha bangt um seinen Schnitt, denn eigentlich möchte auch er das 13. Jahr dranhängen. Sollte das nicht klappen, geht er direkt auf eine Schauspielschule. „Das Jahr war interessant und ich habe viele neue Leute kennengelernt“, sagte er. Zwar habe er die 12. unterschätzt, aber er konnte das Jahr trotzdem genießen: „Es war immer lustig.“ Benedikt Woll plant nach dem 12. Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr. Dabei will er beim SV Münsing Bambinis trainieren und in der Grundschule helfen.

Katharina Indlekofer aus Tutzing klagt nur über die Prüfungen in Mathe und „Päpsy“ (Pädagogik und Psychologie), „der Rest ging“. Indlekofer wird das nächste halbe Jahr im Nordbad arbeiten und durch Europa reisen. Im Winter will sie Praktika machen, und nächstes Jahr plant sie eine Weltreise. Indlekofer war erleichtert, denn es war ein „sehr sehr hartes Jahr“. Durch Corona seien einige Wissenslücken entstanden, die in der Vorbereitung auf die Prüfungen zusätzlich zum aktuellen Stoff nachgeholt werden mussten.

Wirtschaftslehrer Sebastian Landwehr fand das Schuljahr ebenso „sehr anstrengend“. Trotz Fehlzeiten hätten sich die Schüler immer am Unterricht beteiligen können, zur Not digital. Landwehr weiß, dass Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen eines der schwersten Fächer ist. Seine Gefühle in Hinblick auf die Noten sind daher „durchwachsen“. Trotz Schwierigkeiten sei das Jahr schön gewesen mit „super Schülern“ und einer „schönen Schulfamilie“.

„Ein Drittel hat sich fürs 13. Jahr angemeldet, davon die meisten im Fachbereich Soziales“, erklärte Furtmeyr. Das sind mehr als im Vorjahr. Als das Bier ausgetrunken war, machten sich die Feiernden auf den Weg zum Badegelände „Percha Beach“, um dort weiter zu feiern. Wie jedes Jahr.

Mathilda Trausch