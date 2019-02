Pech und Platz 18 im Super G: Das sagt Kira Weidle zu ihrem Rennen 

Kira Weidle hatte bei ihrem Super-G-Rennen bei der Ski-WM Pech. Das sagt sie zu ihrem Auftritt.

Starnberg/Åre – So hat sich Kira Weidle ihren Auftakt bei der Alpinen Skiweltmeisterschaft in Åre/Schweden nicht vorgestellt. Im Super G, ihrer schwächeren Disziplin, kam die Speed-Spezialistin aus dem SkiClub Starnberg gestern Mittag nicht über Platz 18 hinaus. Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin (USA) vor Sofia Goggia (Italien) und Corinne Suter (Schweiz).

Das Glück war Weidle nicht hold. Fast unmittelbar vor ihr stürzten die beiden US-Amerikanerinnen Lindsey Vonn und Laurenne Ross in ihren Läufen. Zweimal wurde das Rennen minutenlang unterbrochen. Hinzu kam in dieser Phase eine Präparierungspause für die Piste. „Dann wurde es einfach brutal dunkel, und da kannst du nicht mehr viel machen. Wie man gesehen hat, ist da keiner mehr vorne rein gefahren“, sagte Weidle dem Starnberger Merkur. „Echt schade, weil ich wirklich topmotiviert war für heute. Aber so ist das Leben – irgendwann ist das Glück wieder auf unserer Seite.“

Jetzt hofft Weidle auf mehr Glück in der Abfahrt

Uns – damit bezog sich Weidle, die mit Startnummer 23 ins Rennen ging, auf ihre Teamkolleginnen. Michaela Wenig startete kurz vor ihr und schied ebenso aus wie Meike Pfister, die einige Minuten nach der Starnbergerin auf die Piste ging. Deutlich am besten zog sich erwartungsgemäß Viktoria Rebensburg (Startnummer 19) aus der Affäre. Sie zeigte einen beeindruckenden Lauf – wurde aber undankbare Vierte.

Weidle blickt nun auf die kommenden Aufgaben. Heute steht das zweite Abfahrtstraining auf dem Programm. Morgen und am Samstag folgen weitere, ehe es am Sonntag in der Königsdisziplin ernst wird. „Ich freue mich sehr darauf, die Strecke noch besser kennenzulernen, damit dann für Sonntag alles passt“, teilte die 22-Jährige mit. „Die Piste ist perfekt, und die Strecke macht auch immer mehr Spaß.“ Jetzt fehlt nur noch ein Quäntchen Glück.

