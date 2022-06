Schulhündin Pepper hilft Kindern beim Lesen lernen

Tierischer Lehrer: Schulhündin Pepper mit der Fördervereinsvorsitzenden Sonja Neuerer, Lehrerin Susanne Opitz, Schulleiterin Petra Fromm-Preischl und Robert Weiß vom Förderverein (v.l.). © Andrea Jaksch

In der Grundschule Söcking hilft ein Hund Kindern beim Lesen-Lernen. Klingt verrückt, ist aber so – und so innovativ, dass der Förderverein das Projekt von Lehrerin Susanne Opitz unterstützt.

Söcking – Die eineinhalbjährige Hündin Pepper setzt sich auf Kommando hin und schaut gekonnt in die Kamera. Pepper ist aber nicht nur ein tolles Fotomodel, sondern kann auch Grundschülern das Lesen beibringen. Was sich erst mal seltsam anhört, ist ein ausgeklügeltes Konzept und nennt sich tiergestützte Pädagogik. Zusammen mit Frauchen und Grundschullehrerin Susanne Opitz absolvierte Pepper eine Ausbildung zum Schulhund.

Die Ausbildung kostet bei der FIBS (Fortbildung in Bayerischen Schulen) 750 Euro und beinhaltet 80 Theorie- und Praxisstunden. Pepper wurde einem Grundgehorsams- und einem Wesenstest unterzogen. „Sie war mit Abstand die, die das am besten gemacht hat“, sagte die stolze Hundeführerin. Um Opitz bei den Kosten zu unterstützen, stellte der Förderverein ihr einen Scheck über 500 Euro aus. Schulleiterin Petra Fromm-Preischl: „Ein Schulhund ist gewinnbringend für Kinder. Es ist eine ganz andere Harmonie zu spüren, wenn der Hund da ist.“

Als Lesehund hört Pepper den Schülern beim Lesen zu – und im Gegensatz zu Elternoder Lehrern bewertet und korrigiert die Hündin niemanden. Das bestärkt und motiviert die Kinder beim Lesen. Die Grundschullehrerin sagt den Kindern: „Wenn ihr gut vorlest, hört Pepper euch zu und träumt die Geschichte weiter.“ Wenn die Hündin dann einschläft, sind die Kinder unglaublich stolz.

Opitz erfuhr im Dezember 2020 von einer Freundin, dass ein Züchter Goldendoodle-Welpen abzugeben hätte. „Wenn, dann jetzt“, dachte die Starnbergerin sich und holte sich die Hündin Pepper nach Hause. Der Goldendoodle ist eine Kreuzung aus den Hunderassen Golden Retriever und Pudel. Das Besondere an dieser Mischung ist, dass ein Goldendoodle die Intelligenz des Pudels und die Familienfreundlichkeit des Retrievers mitbringt – das war Opitz besonders wichtig, da sie selbst Kinder hat. Schnell merkte Opitz, dass Pepper ein „tolles und ruhiges Wesen“ hat und sehr lernfähig ist. Damit zeichnet sie sich zum „perfekten Schulhund“ aus. Fromm-Preischl, selbst Hundebesitzerin, war sofort begeistert von der Idee.

Seit September ist Pepper nun in der Grundschule im Einsatz. Opitz bringt die Hündin zweimal pro Woche mit Einverständnis der Eltern in den Unterricht mit, während dem sie ohne Leine im Klassenzimmer herumläuft. Allergien seien kein Grund zur Sorge: Der Goldendoodle sei ein „antiallergischer Hund“.

Opitz leitet die 3a, die durch Peppers Anwesenheit „unfassbar sozial und aufmerksam“ geworden ist. „Die Kinder sind plötzlich ganz ruhig und aufmerksam“, bilanziert Opitz. Bevor die Hündin den Unterricht begleiten durfte, wurden die Kinder mit der Körpersprache des Hundes vertraut gemacht. „Die Kinder müssen lernen, wann sie den Hund in Ruhe lassen müssen“, erklärte Opitz. Es dürfen maximal zwei Kinder gleichzeitig den Hund anfassen, und es darf nicht zu laut im Klassenzimmer werden. Gleich am ersten Tag war Opitz zu Tränen gerührt: Pepper begrüßte jedes Kind einzeln. „Sie ist einfach der geborene Schulhund“, sagte sie. In den Pausen darf sich die junge Hündin vom Kindertrubel ausruhen. „Abends ist sie sehr müde, ein Tag in der Schule ist schon anstrengend für sie.“ Eine Schülerin hatte Angst vor Hunden, doch Pepper nahm ihr diese binnen drei Wochen. Auch ukrainischen Neuankömmlingen nahm Pepper die Berührungsängste. „Pepper war wie ein Eisbrecher“, erzählte Opitz.

Für eine fleißige Mitarbeit bekommen die Kinder ein Hundeleckerli: Wenn Pepper dann bei den Kindern vorbeischaut, dürfen sie Pepper streicheln und ein Leckerli geben. So nimmt Pepper ihre Tagesration Trockenfutter zu sich, damit sie im Schulalltag nicht allzu sehr zulegt.

Robert Weiß vom Förderverein betont, dass dieses Projekt der Startschuss sei, innovative pädagogische Ideen aus der Lehrerschaft zu unterstützen und zu fördern. Fromm-Preischl findet das gut: „Ideen haben wir viele, oft scheitert es am Finanziellen.“

Mathilda Trausch