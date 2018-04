Randalierer beschädigen Bootshütte

Unbekannte haben an einer Bootshütte in Percha randaliert und dabei einen Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet.

Percha - Schreck für die Eigentümer einer Bootshütte in Percha: Unbekannte haben dort die Wintermonate über einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Als die Eigentümer am Ostermontag nach längerer Zeit wieder zur Hütte in der Nähe des Badegeländes gingen, stellten sie das Malheur schnell fest. Der oder die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und Fensterscheiben eingeworfen. Im Inneren der Hütte hinterließen sie leere Bier- und Schnapsflaschen, wie die Starnberger Polizei am Dienstag berichtete. „Der Geschädigte geht von jugendlichen Tätern aus, da es auch schon im vergangenen Sommer immer wieder zu Problemen mit Trinkgelagen an den dortigen Bootshütten gekommen ist“, heißt es weiter.