Perchting hat wieder ein Lokal: Italiener „Rustichella“ ist in Vereinsgaststätte gezogen

Von: Laura Forster

Freut sich mit Salvatore Spitale und Khrystyna Nemyrovska wieder Pächter für die Vereinsgaststätte gefunden zu haben: Vorsitzender Richard Rothdauscher (l.). Im „Rustichella“ gibt es italienische Speisen. © privat

Perchting ist nicht mehr wirtelos. Seit Dezember stand das Lokal im Vereinsheim des TSV Perchting-Hadorf leer. Nun servieren Salvatore Spitale und Khrystyna Nemyrovska italienische Spezialitäten. Die beiden sind keine Unbekannten im Landkreis.

Perchting – Knapp sechs Monate war die Küche der Wirtschaft im Vereinsheim des TSV Perchting-Hadorf kalt. Seit vergangenem Freitag zaubern Salvatore Spitale und Khrystyna Nemyrovska wieder Gerichte für die Gäste, besser gesagt italienische Köstlichkeiten. Von Pizza über verschiedene Salate, Pasta und Fleisch- und Fischkreationen ist die Karte des Paares sehr vielfältig. Am Sonntag, als die erste Mannschaft 6:0 gegen die Spieler von TSV Schondorf gewann, war die Wirtschaft sogar so gut besucht, dass den beiden das Weißbier ausging.

Lange hat Richard Rothdauscher, Vorsitzender des TSV Perchting-Hadorf, nach einem neuen Wirt für das einzige Lokal im 900-Einwohner-Dorf gesucht. Mitte Dezember hatten Robert Knezoviz und seiner Frau das Restaurant „Dalmatina“ an der Jägersbrunner Straße geschlossen (wir berichteten). Rund ein Jahr hat das Ehepaar das Lokal im Vereinsheim betrieben. Davor bekochte ein Italiener die Gäste vier Jahre lang – bis ihm Corona einen Strich durch die Rechnung machte. Nun wird im Vereinsheim wieder italienisch gekocht. Die Herrschinger Spitale und Nemyrovska sind über eine Anzeige im Internet auf das leer stehende Lokal aufmerksam geworden. Die beiden gebürtigen Italiener – er kommt aus Sizilien, sie aus Sardinen – sind im Landkreis keine Unbekannten. Spitale selbst wohnt schon seit den 80er-Jahren im Fünfseenland und hat bereits Restaurants in München, Seefeld und bis letzten Sommer in Wieling betrieben. „Leider ist es immer schwieriger geworden, Personal zu finden.“ Für das Lokal in Perchting muss er keine weiteren Mitarbeiter einstellen. Wenn es mal eng wird, helfe die Familie der beiden aus. „Die haben selbst viel Erfahrung in der Gastro.“ Vor allem die Stammkunden, von denen Spitale und Nemyrovska einige im Landkreis haben, freuen sich, dass sie wieder ein Restaurant eröffnet haben. Und auch Rothdauscher und das gesamte Team des TSV sind erleichtert, dass die Vereinsgaststätte wieder mit Leben gefüllt ist. „Die Wirtschaft darf nicht sterben, sie ist unglaublich wichtig für den Verein und den Ort“, so Rothdauscher. „Ich wurde in den letzten Wochen und Monaten so oft auf die leer stehenden Räume gesprochen. Ein Lokal hat im Dorf gefehlt.“ Der Vorsitzende hofft, dass die neuen Pächter nun einige Zeit in Perchting bleiben. „Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit.“

Montag ist Ruhetag beim „Rustichella“ - Wirt empfiehlt Fisch- und Fleischgerichte

Salvatore Spitale ist für die Speisen zuständig, während sich Khrystyna Nemyrovska um den Service kümmert. Besonders können die Wirte des „Rustichella“ Fleisch- und Fischgerichte empfehlen. „Das Essen ist sehr zu empfehlen“, sagt Rothdauscher, der das Lokal gleich am Wochenende getestet hat. Geöffnet hat das Restaurant von Dienstag bis Sonntag ab 17.30 Uhr und freitags, samstags und sonntags auch auch von 11.30 bis 14.30 Uhr. Die Speisenkarte und weitere Infos gibt es unter rustichella-perchting.de.