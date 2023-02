Personalmangel und viele Krankheitstage: Die ungeschminkte Kita-Wahrheit aus Starnberg

Von: Peter Schiebel

Zeigten mit ihrem Vortrag im Hauptausschuss den Status quo in den städtischen Kitas auf: Gabriele Bödewadt vom Maria-Kempter-Kindergarten und Sebastian Kopf vom Kindergarten am Hirschanger. © Andrea jaksch

Zu wenig Personal, zu viele Krankheitstage und Berechnungen, die das tatsächliche Bild verzerren: Die Leiter des Maria-Kempter-Kindergartens und des Kindergartens am Hirschanger haben dem Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats den aktuellen Stand in den städtischen Kindertageseinrichtungen aufgezeigt.

Starnberg – Die Situation im Irmgard-Stadler-Kindergarten in Söcking im vergangenen Frühjahr hat Bürgermeister Patrick Janik die Augen geöffnet. Nachdem aufgrund massiver personeller Ausfälle der Regelbetrieb vorübergehend nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, habe er „ein anderes Bild von der Branche“ bekommen, gab Janik am Montagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats zu. Wie es generell um die fünf Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft bestellt ist – den Maria-Kempter-Kindergarten, den Irmgard-Stadler-Kindergarten, den Kindergarten am Hirschanger, die Kindertagesstätte Spielinsel und den Kinderhort –, das präsentierten die Leiter Gabriele Bödewadt (Maria-Kempter) und Sebastian Kopf (Hirschanger) den Ausschussmitgliedern. Und es wurde schnell klar: „Die Situation hat sich nicht entspannt“, sagte Bödewadt.

Die Zahlen

Insgesamt werden in den fünf Einrichtungen derzeit 405 Mädchen und Buben betreut. Darunter sind 20 Integrationskinder, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Auch der Bedarf an sich sei höher. „Die Plätze in den Inklusionsgruppen sind überbucht“, sagte Bödewadt. Unabhängig davon verfügen 158 Kinder über einen Migrationshintergrund. Bei vielen von ihnen gebe es Sprachbarrieren, erklärte Kopf. Auch das erfordert mehr Zeit, ebenso der Umgang mit Wickelkindern. An pädagogischem Personal sind insgesamt 50 Mitarbeiter angestellt, wovon derzeit zwei Stellen in der Spielinsel nicht besetzt sind. Dazu kommen neun Stellen für hauswirtschaftliches Personal.

Die Aufgaben

Von der Sprachförderung als Schüssel zur Welt über Gesundheitsförderung, Umwelterziehung, die Förderung von Sozialkompetenzen, Motorik, Bewegung, Musik, Rhythmik, Technik und mathematisch-naturwissenschaftliche Förderung bis zur Vermittlung von Werten sowie Ausflügen und Projekten – die Erzieher und Kinderpfleger decken ein breites Spektrum ab, aber: „Die personelle Situation schränkt uns in der Arbeit mit den Kindern oft ein“, sagte Kopf. Die auf dem Papier stehenden 50 pädagogischen Fachkräfte stehen de facto nämlich nicht zur Verfügung.

Die Situation

In ihrer Präsentation betonten Bödewadt und Kopf:

„In 2022 waren die Mitarbeiter durchschnittlich 20 Tage krank. Hinzu kommen Abwesenheitstage wie Fortbildungstage, Urlaub, Überstundenabbau, Regenerationstage.“

„Von insgesamt 215 Betreuungstagen fehlten im Durchschnitt an jedem Betreuungstag eine Person und an 39 Betreuungstagen zwei Personen.“

„Bei der derzeitigen personellen Besetzung ist bei Abwesenheit einer Person eine Gruppe mit bis zu 25 Kindern über mehrere Stunden mit nur einer Fachkraft besetzt.“

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nicht nur in 2022 sehr viel geleistet. Sie haben seit mehreren Jahren ständig ihre Arbeitszeiten der aktuellen Situation angepasst, sehr viel Mehrarbeit geleistet und für die Sicherheit und Entwicklung der Kinder sehr oft die eigene Gesundheit vernachlässigt.“

Dass ein Mitarbeiter über mehrere Stunden mit 25 Kindern allein sei, sei keine Seltenheit, betonte Kopf – und machte wenig Hoffnung: „Für 2023 zeichnet sich keine Verbesserung ab.“ Dabei hat nicht nur der Ausfall von pädagogischen Fachkräften schnell Auswirkungen auf die Betreuung. So klinge der Ausfall von Hauswirtschaftskräften „zunächst banal“, sagte Bödewadt. In der Realität sei das aber „sehr knifflig“, weil dann Erzieher oder Kinderpfleger zum Beispiel mit der Ausgabe von Essen oder dem Spülen von Geschirr beschäftigt seien – und in der normalen Gruppenarbeit fehlten.

Der von der Stadt angestrebte Betreuungsschlüssel 1:10, also ein Mitarbeiter für zehn Kinder, existiert vor diesen Hintergründen offenbar mehr auf dem Papier als in der Realität. Zumal bei der Berechnung auch freigestellte Kita-Leitungen und Heilpädagogen einbezogen werden, obwohl letztere sich schwerpunktmäßig um die ihnen anvertrauten Kindern kümmern. Zudem steige seit Corona der Verwaltungsaufwand ständig.

Positive Entwicklungen

Gabriele Bödewadt und Sebastian Kopf wollten aber nicht nur auf Probleme hinweisen, sondern sich auch bei Stadt und Stadtrat für Entscheidungen bedanken, die im vergangenen Jahr getroffen wurden. Dazu gehören die zusätzlich geschaffenen Springerstellen, die Möglichkeit, höher dotierte Erzieher auf Kinderpflegerstellen einzusetzen, und die Erhöhung der Anzahl von Ausbildungsplätzen. „Wir sind um jeden froh, der reinkommt“, sagte Bödewadt. Auch die bessere Platzierung von Stellenausschreibungen durch die Unterstützung einer Personalagentur helfe, dringend benötigtes Personal zu finden.

Kopf ging zudem auf den 20-Euro-Bonus ein, den die Stadt seit vorigem Jahr ihren Mitarbeitern alle zwei Monate zahlt, wenn diese damit im Team essen gehen. „Das ist eine ganz tolle Maßnahme, für die wir sehr dankbar sind.“ Generell funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Rathaus gut.

Die Wünsche

„Wir sollten nicht nur auf den Anstellungsschlüssel, sondern auf die tatsächliche Betreuer-Kind-Relation schauen“, empfahl Gabriele Bödewadt. Die Schaffung eines Budgets für Honorarkräfte könne zudem – unabhängig vom Stellenplan – schnelle Entlastungsmöglichkeiten schaffen. Zudem luden sie und Sebastian Kopf alle Stadträte zu Besuchen in die Kitas ein, um sich persönlich ein Bild von der Situation zu machen.