Personalnot: Stadt Starnberg streicht 24 zugesagte Kita-Plätze wieder

Von: Tobias Gmach

Teilen

Das bunte Sorgenkind Starnbergs: Die Stadt sucht Personal für den Irmgard-Stadler-Kindergarten. Aber auch in anderen Einrichtungen ist Verstärkung gefragt. © ANDREA JAKSCH

24 Plätze im Irmgard-Stadler-Kindergarten musste die Stadt kurzfristig wieder absagen – weil die Leiterin und drei weitere Mitarbeiterinnen gekündigt hatten. Im Rathaus versucht man nun, die Kinder in anderen Einrichtungen unterzubringen.

Starnberg – Eine E-Mail aus dem Starnberger Rathaus schreckte am vergangenen Mittwoch 24 Familien auf. Die Stadt teilte den Eltern darin mit, dass für ihren Nachwuchs nun doch kein Platz ist im Irmgard-Stadler-Kindergarten – nur einen Monat vor dem geplanten ersten Kita-Tag Anfang September. In einer E-Mail an die Redaktion beklagt eine betroffene Mutter mangelhafte Kommunikation seitens der Stadt. Trotz der bekannten Personalprobleme, über die auch mehrfach im Merkur berichtet wurde, hätten die Verantwortlichen „auf erneute Nachfrage im Juli noch beschwichtigt“. Die Frau, die anonym bleiben will, schreibt außerdem: „Aus Elternsicht wurde die Situation zu lange beschönigt und nicht kommuniziert.“

Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, Urlaubsvertretung von Patrick Janik, kommuniziert nun auf Merkur-Nachfrage: „Die Kindergarten-Leiterin hatte kurzfristig gekündigt – und im Anschluss daran noch drei weitere Mitarbeiter.“ Das Ausscheiden Letzterer stehe aber nicht in Zusammenhang mit dem der Leiterin, betont Kammerl. „Die hat die anderen nicht mitgezogen.“ Die Gründe für die Kündigungen wisse sie nicht, sie seien aber ohnehin Privatsache. Die Zusage für die Eltern und die Gründung zweier neuer Gruppen seien durch die akute Personalnot „nicht mehr haltbar“ gewesen. „Uns blieb gar nichts anderes übrig, als abzusagen.“

Stadt richtet „Nottelefon“ für Eltern ein

Zwei Mitarbeiterinnen der Stadt – darunter eine extra eingeschaltete Pädagogin – versuchen nun, die Kinder ab September in anderen Einrichtungen unterzubringen. „Sie fragen bei freien Trägern an, auch über Starnberg hinaus“, berichtet Kammerl. Am Dienstagmittag erhielt die Vizebürgermeisterin die Nachricht aus ihrem Haus, dass bisher für 17 der 24 Kinder woanders Plätze organisiert werden konnten. An diesem Mittwoch sollen die Eltern Bescheid bekommen, wie es um die Betreuung ihres Nachwuchses steht. Am Montag hatte die Stadt ein „Nottelefon“ eingerichtet – auch, um eine Prioritätenliste zu erstellen, wie Kammerl sagt. Die Platzvergabe erfolge je nachdem, „ob Eltern zum Beispiel alleinerziehend sind oder ob ein Elternteil regelmäßig zu Hause ist“.

Die Entwicklungen rund um den Irmgard-Stadler-Kindergarten sind dieser Tage sehr schnell: Am Dienstag, also nicht mal eine Woche nach der E-Mail an die Eltern, erzählte Kammerl, dass eine neue Leiterin bereits gefunden sei und ab Mitte des Monats einsteige – und dass zum 1. September eine weitere Kraft eingestellt werde. Zwei Personalien, die allerdings nicht reichen, um die beiden Gruppen neu zu gründen. Eventuell gelingt das, sollte die Stadt noch personelle Verstärkung auftreiben. „Wir suchen auf allen Kanälen“, sagt Kammerl. Die bestehenden Gruppen würden weiterbetrieben. Knapp 80 Kinder besuchen den Kindergarten, genehmigt sind eigentlich 112 Plätze. „Wir bräuchten sowieso zusätzliches Personal. Es ist alles auf Kante genäht, auch bei anderen Kindergärten. Da darf niemand langfristig ausfallen“, betont die Vizebürgermeisterin.

Noch Ende Mai hatte der Merkur berichtet, die Lage habe sich wieder entspannt und der Kindergarten zwei neue Erzieher eingestellt. Die Fluktuation ist offensichtlich hoch. Denn zuvor hatte die Einrichtung eine von vier Gruppen schließen müssen, die Hälfte der Stellen war nicht besetzt.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.