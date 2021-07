Großeinsatz am Starnberger See: Münchner verschwindet beim Schwimmen - Hubschrauber im Einsatz

Nach einer Frau und einem Mann suchte die Polizei am Freitag.

80 Rettungskräfte im Einsatz

Ein zwischenzeitlich vermisster Schwimmer hat am Freitag eine groß angelegte Suchaktion rund um die östliche Starnberger Bucht und die Würm zwischen See und B 2-Brücke ausgelöst.

Percha/Starnberg - Wie der Sprecher der Starnberger Wasserwacht, Oliver Jauch, gegenüber dem Starnberger Merkur erklärte, seien eine Frau und ein 47 Jahre alter Mann aus München am späten Vormittag am großen Steg in Percha schwimmen gegangen. Unterwegs hätten sie sich aus den Augen verloren.

Starnberg: Mann und Frau gehen zum Schwimmen in den See - und verlieren sich aus den Augen

Als der Mann zwei Stunden später noch nicht zurück war, alarmierte seine Begleiterin gegen 13.10 Uhr die Rettungskräfte. Anschließend suchten 60 bis 80 Einsatzkräfte von Wasserwacht, DLRG und Feuerwehr mit zahlreichen Booten und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Schwimmer.

Großeinsatz am Starnberger See: 80 Einsatzkräfte suchen nach vermisstem Schwimmer

Auch Taucher waren im Einsatz. Etwa 90 Minuten später, gegen 14.40 Uhr, gab es die Entwarnung. Der 47-Jährige wurde wohlbehalten im Strandbad des Starnberger Seebads gefunden. Möglicherweise habe er sich „verschwommen“, mutmaßte Jauch. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann kurz, der 47-Jährige war jedoch wohlauf. ps

