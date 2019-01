Abschied und Neubeginn an der Orgel

Ende einer Ära: Starnbergs Kirchenmusiker Bernard Texier wurde am Sonntag nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Andreas Haller ist 34 Jahre alt, kommt aus Tirol, sieht sich als Handwerker und hat viele Ideen.

Starnberg – Der erste Tag hätte besser schon mal kaum sein können. Als der neue Kirchenmusiker Andreas Haller (34) mit seinem Umzugswagen im Pfarrhof in Starnberg ankam, stand da schon die Blasmusik. Gut, die Musikanten spielten das Neujahrsständchen für Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall, aber natürlich war auch Haller zum Zuhören und zur Schnapsrunde eingeladen. „Das war schon mal sehr schön“, sagt der 34-Jährige im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Seit Neujahr ist der gebürtiger Tiroler bereits in der Stadt – am Sonntag erfolgte der offizielle Wechsel. Zum letzten Mal begleitete Hallers Vorgänger als Kirchenmusiker, Bernard Texier, einen Gottesdienst in St. Maria. Anschließend verabschiedeten ihn Pfarrer Jall, Kirchenpfleger Dr. Richard Leopold und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Andreas Schubert, in den Ruhestand. Während sich der 65-jährige Texier nun auf seine anstehenden Konzerte in der französischen Heimat freut, ist Andreas Haller voller Tatendrang in Starnberg.

Aufgewachsen ist er in der 4000-Einwohner-Gemeinde Götzens in Tirol, mit der Skipiste mehr oder weniger direkt vor der Haustür. In der dortigen Wallfahrtskirche St. Peter und Paul wurde der Grundstein für seinen Lebensweg gelegt. „Meine Mutter hat im Kirchenchor mitgesungen“, erzählt Haller. Weil die Empore für die 30 Sänger aber eher beengt war, blieb für den kleinen Andreas nur ein Platz unter den Registern der Orgel. „Es hat mich schon als kleines Kind fasziniert, wie man einen Knopf drücken kann und der ganze Raum von Musik erfüllt ist.“

Bei der bloßen Begeisterung und dem vereinzelten Knöpfedrücken blieb es freilich nicht. Bereits als 13-Jähriger begleitete Haller den Kirchenchor bei Gottesdiensten auf der Orgel, später leitete er den Chor auch. Nach der Schule war es der logische Weg, Musik ernsthaft zu betreiben. Haller studierte Orgel und Klavier am Landeskonservatorium in Innsbruck, wechselte nach zwei Jahren ans Mozarteum nach Salzburg. Nach dem Bachelor legte er sich fest: „Ich war zu der Erkenntnis gekommen, dass man Kirchenmusik studiert haben muss, wenn man sein Leben lang in einer Kirche die Orgel spielen und davon leben möchte.“ Haller machte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien einen weiteren Bachelor-Abschluss und setzte schließlich den Master an der Hochschule für katholische Kirchenmusik in Regensburg obendrauf.

Als er diesen Sommer fertig war, in Budapest die Seele hatten baumeln lassen und die Gipfel seiner Tiroler Heimat erklommen hatte, hielt er Ausschau nach einer passenden Stelle – und wurde auf die Ausschreibung in Starnberg aufmerksam. Das Vorstellungsgespräch bei Pfarrer Jall war sein erster Besuch in Starnberg überhaupt. Die Chemie hat offenbar gleich gestimmt. „Ich glaube, dass wir eine sehr gute Wahl getroffen haben. Ich bin sehr froh, dass er jung und voller Ideen ist“, sagt Jall, der selbst nur sieben Jahre älter ist als Haller und für den die Musik einen hohen Stellenwert hat.

So kann sich Haller ganz unterschiedliche musikalische Begleitungen der Gottesdienste vorstellen. Das können gregorianische Gesänge genauso sein wie eine Begleitung a cappella oder auch moderne Klänge. „Es soll jeden Sonntag etwas geben“, sagt Haller. „Die Musik soll etwas Alltägliches werden und nichts Besonderes“, sagt er – und will den Alltag damit zu etwas Besonderem machen. „Das Kirchenjahr ist lang genug, dass für jeden etwas dabei ist. Jeden Sonntag Mozart wäre etwas einsilbig.“

Sich selbst sieht er dabei als Handwerker, als Zunftmitglied – und nicht als Künstler. „Mein wichtigstes Werkzeug ist der Kontakt mit Menschen.“ Und dieses Werkzeug will er möglichst schnell einsetzen. Von Februar an will er im Kindergarten St. Nikolaus eine wöchentliche Singstunde etablieren. Die Großen treffen sich am Mittwoch, 6. Februar, erstmals zur Chorprobe (20 Uhr, Pfarrzentrum, Mühlbergstraße). Neue Sänger sind dann herzlich willkommen. „Ich möchte Musik von Menschen für Menschen zu Ehren Gottes machen“, sagt Haller. „Die Chorarbeit ist mir deswegen sehr wichtig.“ In Starnberg fühlt er sich übrigens schon fast so wohl wie in Götzens. „Die Menschen sind zutiefst freundlich und extrem nett zu mir.“