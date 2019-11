Pläne für Seniorentag 2020:Beirat will „Brücken bauen“

In einem Jahr wird es wieder einen Seniorentag in Starnberg geben. Der Seniorenbeirat hat die Eckpunkte bereits festgelegt.

Starnberg – Der Starnberger Seniorentag soll 2020 unter dem Motto „Brücken bauen“ stehen und am 31. Oktober stattfinden. Das hat der Seniorenbeirat dieser Tage beschlossen. „Der Begriff Brücke bedeutet Verbindung“, sagt Vorsitzender Reinhard Dirr im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

„Wir wollen beim Seniorentag zum Beispiel das Thema Verbindungen zwischen Generationen ansprechen.“ Brücken bauen beziehe sich aber auch auf Bereiche wie Herkunft, Migration und verschiedene Kulturen. Auch über Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Medien sollen sich Besucher am Seniorentag informieren können. Geplant ist eine Messe mit rund 35 Ständen.

„Neben der Infomesse sind eine Podiumsdiskussion, ein Kabarett und etwa fünf Vorträge zu verschiedenen Themen mit dem Schwerpunkt psychische Gesundheit geplant“, sagt Dirr. Einer der Vorträge soll sich mit generationenübergreifendem Wohnen beschäftigen. „Auch im Zusammenhang mit dem Bauprojekt am Wiesengrund“, betont der Vorsitzende. Dort plant die Stadt neben den Reihenhäusern auch geschosswohnungsbau.

Für das leibliche Wohl will wie schon beim bislang letzten Seniorentag 2018 Hannelore Uffelmann sorgen. Neben einem Mittagessen soll es wieder Kuchen und Torten geben. Für den krönenden Abschluss des Tages hat sich Dirr auch etwas überlegt: „Wir wollen wieder die ,Yaks‘ einladen, ein Konzert in der Schlossberghalle zu geben“, kündigt er an.

Neben dem Seniorentag plant der Beirat für nächstes Jahr eine Podiumsdiskussion, die sich ebenfalls dem generationenübergreifenden Wohnen widmen soll. Ein konkreter Termin und Redner stehen zwar noch nicht fest, dennoch soll die Runde eine der ersten Aktivitäten des Seniorenbeirats im neuen Jahr werden. „Zu dieser Veranstaltung wollen wir Vertreter von Genossenschaften und Bauunternehmen einladen“, sagte Dirr.

Bei der Versammlung ging es aber nicht nur um anstehende Veranstaltungen, sondern auch um aktuelle Probleme der Senioren. „Besonders mit den Querungshilfen und Behindertenparkplätzen sind wir unzufrieden“, sagt Dirr. Einige Querungshilfen, insbesondere am Starnberger Bahnhof Nord, seien ziemlich ungünstig angelegt. Zudem seien die Behindertenparkplätze aus Sicht des Seniorenbeirats nicht ausreichend und nicht ausgeglichen genug übers Stadtzentrum verteilt. „Ich habe nun den Auftrag, deshalb an die Bürgermeisterin zu schreiben“, sagt Dirr. In Bezug auf die Behindertenparkplätze will er den Inklusionsbeirat der Stadt hinzuziehen.