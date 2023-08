Landtagswahl: Plakatwände bis Ende August tabu

Von: Peter Schiebel

Teilen

Freie Flächen für die Parteien: 23 solcher Plakatwände wie hier an der Einmündung Gautinger Straße/Finkenstraße hat die Stadt Starnberg aufstellen lassen. Sie dürfen aber erst vom 25. August an beklebt werden. © Peter Schiebel

In knapp zwei Monaten, am Sonntag, 8. Oktober, wählt Bayern einen neuen Landtag und neue Bezirkstage. Die Vorboten des nahenden Wahlkampfes sind seit wenigen Tagen im Stadtgebiet zu sehen – die großformatigen Plakatwände, die den Parteien zur Verfügung gestellt werden.

Starnberg – Noch sind sie blank und unbenutzt, wie zum Beispiel an der Einmündung Gautinger Straße/Finkenstraße – oder sie werden anderweitig genutzt wie an der Hanfelder Straße gegenüber der Egerer Straße: die Plakattafeln, die die Stadt Starnberg den politischen Parteien zu Wahlkampfzwecken zur Verfügung stellt. In der vergangenen Woche haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs die mobilen Plakatwände aufgestellt. Insgesamt 23 Standorte sind über das Stadtgebiet verteilt, wie Rathaussprecherin Lena Choi auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärt.

Genutzt werden dürfen sie allerdings noch nicht. Die Stadtverwaltung gibt eine sechswöchige Frist vor dem Wahltermin am Sonntag, 8. Oktober, vor. Das wäre der 27. August. Weil dies auch ein Sonntag ist, will die Stadt die Plakatierung bereits ab Freitag, 25. August, zulassen, sagt Lena Choi. Es gibt dreizehn Standorte mit großen Wahltafeln, die jeweils zwölf Plakatfelder haben. Dazu kommen zehn Örtlichkeiten mit jeweils acht Plakatfeldern.

Wer wo sein Plakat kleben darf, wird festgelegt. Die Verwaltung weist den zugelassenen Wahlvorschlägen die jeweiligen Plakatfelder zu – die Reihenfolge ergibt sich aus den Ergebnissen der Landtagswahl 2018, wie Lena Choi erklärt. Damals landete bayernweit die CSU mit 37,2 Prozent auf dem ersten Platz, es folgten Grüne (17,6 Prozent), Freie Wähler (11,6), AfD (10,2), SPD (9,7), FDP (5,1), Linke (3,2) und – angefangen bei der Bayernpartei und der ÖDP – die kleineren Parteien, die oft unter „Sonstige“ zusammengefasst werden. „Die Verwaltung beabsichtigt, die Bescheide kommende Woche zu verschicken“, sagt die Rathaussprecherin. Abgebaut würden die Tafeln in der Regel drei bis vier Wochen nach der Wahl. Spätestens Anfang November sollten sie also wieder verschwunden sein.

Wahlwerbung an Gartenzäunen zulässig

Zusätzlich zu den Plakatwänden haben die Parteien die Möglichkeit, Wahlplakate an beweglichen Plakatständern oder – die Zustimmung des jeweiligen Eigentümers vorausgesetzt – an privaten Gartenzäunen anzubringen. Das ist in Paragraf 3 der städtischen Plakatierungsverordnung geregelt. Auch für diese Werbemittel gilt die Sechs-Wochen-Frist vor dem Wahltermin. „Plakate außerhalb der bereitgestellten Plakattafeln müssen innerhalb einer Woche nach dem Wahltag entfernt werden“, betont Lena Choi.

Die Standorte der Wahltafeln befinden sich in der Kernstadt und in allen Ortsteilen. Tafeln mit je zwölf Plakatfeldern stehen an der Hanfelder Straße gegenüber Egerer Straße, an der Ecke Schulstraße/Ferdinand-Maria-Straße, an der Einmündung Finkenstraße/Gautinger Straße, am Bahnhof Nord, an der Einmündung Josef-Jägerhuber-Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße, an der Einmündung Weilheimer Straße/Almeidaweg, an der Einmündung Söckinger Straße/Mühlbergstraße und am Bahnhofplatz 14 (VHS), in Söcking an der Andechser Straße (Apotheke), an der Einmündung An der Linde/Kempterstraße und an der Einmündung Riedesel-/Alersbergstraße, in Percha unweit der Grundschule sowie in Leutstetten beim Feuerwehrhaus an der Altostraße.

Standorte mit acht Plakatfeldern sind aufgebaut an der Großglocknerstraße (Parkplatz), an der Mozartstraße, am Waldspielplatz, an der St.-Michael-Straße in Hanfeld, an der Kirche in Hadorf, an der Raiffeisenbank in Perchting, beim Maibaum in Landstetten, beim Maibaum in Percha, beim Maibaum in Wangen und am Ortseingang von Fercha.

Auch im Rathaus laufen die Vorbereitungen für den Urnengang, auch wenn die Wahlvorschläge erst noch von den jeweiligen Gremien auf Bezirks- und Landesebene geprüft werden. Bei der Wahl 2018 gab es 19 Wahllokale für die Urnen- und acht für die Briefwahl, so wie bei der jüngsten Bundestagswahl auch. An Wahlhelfern mangelt es der Stadt bisher nicht: „Aktuell sind alle Wahlhelfer-Stellen bei uns besetzt. Für freiwillige Helfer, die man als Reserve an der Hand hat, sind wir aber immer dankbar, falls sich noch jemand melden möchte“, sagt Choi.