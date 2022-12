Planung für Hanfeld deutlich abgespeckt

Von: Peter Schiebel

Die geplante Bebauung der Ortsmitte von Hanfeld wird abgespeckt. Statt vier sind aktuell nur noch zwei Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Streicherhofs im Gespräch. Damit reagiert der Eigentümer auf Vorstellungen und Anregungen der Dorfgemeinschaft.

Hanfeld – Diese Überarbeitung dürfte ganz im Sinn vieler Menschen in Hanfeld sein: Der katholische Pfründestiftungsverbund St. Ulrich der Diözese Augsburg plant als Eigentümer auf dem Gelände des ehemaligen Streicherhofs mitten im Ort deutlich weniger Wohnungen als noch im Sommer vorgesehen. Statt vier Häusern mit insgesamt 33 Wohnungen ist nun von zwei Gebäuden mit 22 Einheiten die Rede. Mit diesem alternativen Bebauungskonzept befasste sich der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung.

Überlegungen für eine Bebauung des 4050 Quadratmeter großen Areals an der St.-Michael-Straße gibt es bereits seit rund vierzig Jahren. Im vergangenen Juni lag dem Bauausschuss eine Planung der Stiftung vor. Die stieß zwar im Gremium auf Wohlwollen – nicht aber bei allen Hanfeldern. Ein paar Wochen später jedenfalls reichte die Interessengemeinschaft Hanfeld ihre Vorstellungen für eine Bebauung des Grundstücks vor. „Ziel soll es demnach sein, den dörflichen Charakter Hanfelds zu erhalten“, fasste Stadtbaumeister Stephan Weinl das Schreiben zusammen.

In ihrem Schreiben führten die Bürger mehrere Punkte auf, darunter die Beachtung einer ortstypischen offenen Bauweise im Gegensatz zu ortsfremden Strukturen, eine Bebauung mit Dachneigungen zwischen 30 und 32 Grad, Traufhöhen von maximal sechs Metern und die Begrenzung von Grundflächen auf 265 Quadratmeter. Genannt wurden auch eine Erweiterungsfläche für den Friedhof westlich von Kirche und Friedhof sowie ein unbebauter Platz nördlich von Kirche und Friedhof. Wichtig war den Bürgern auch die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum für Familien, Wohngemeinschaften selbstständiger Senioren und Berufsanfänger – und ein Anteil Sozialwohnungen, der sich an der Quote für ganz Starnberg orientiert.

In der Ursprungsplanung war ausschließlich von Sozialwohnungen die Rede gewesen, was der einzige in Hanfeld wohnende Stadtrat, Franz Heidinger (BLS), seinerzeit scharf kritisiert hatte. „Dann heißt das nicht mehr neue Mitte Hanfeld, sondern Getto Hanfeld“, hatte er gesagt. Auch vor einer zu starken Verdichtung hatte er gewarnt.

Der Eigentümer habe die Anregungen der Bürger aufgegriffen und eine erste Skizze für ein alternatives Bebauungskonzept entwickelt, erklärte Nicola Gotthardt-de Caluwé aus dem städtischen Bauamt in der aktuellen Sitzung. Dieses Konzept sehe eine Bebauung des Grundstücks mit zwei Mehrfamilienhäusern mit je zwei Geschossen und ausgebautem Dachgeschoss vor. Dazu komme eine Tiefgarage, deren Ein- und Ausfahrt an der nordwestlichen Grundstücksgrenze geplant sei. Ein Platz nördlich der Kirche und eine Erweiterungsfläche für den Friedhof seien ebenfalls vorgesehen.

Im Rathaus ist die Überarbeitung auf Wohlwollen gestoßen. In der Sitzungsvorlage war von einer „für Hanfeld typischen Bebauungsstruktur“ die Rede, die „ein dorftypisches Maß der baulichen Nutzung“ sichere. Inwieweit 22 Wohnungen realisiert werden können, müssten aber die weiteren Planungen zeigen. Die Kirche wolle das Alternativkonzept kurzfristig mit der Interessengemeinschaft Hanfeld besprechen. Sollte dabei ein Konsens erzielt werden, wolle sie das Konzept weiter ausarbeiten.

Nicht weiter verfolgt werden dagegen Überlegungen, auch einen Kindergarten in Hanfeld zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das Rathaus dafür keinen Bedarf. Stattdessen würde eher die Erweiterung bestehender Kindergärten angestrebt, hieß es dazu in der Vorlage. Namentlich genannt wurden der Irmgard-Stadler-Kindergarten in Söcking, der Kindergarten St. Christophorus in Percha und das Kinderhaus Maria Liebich in Perchting.

Der Bauausschuss nahm die aktuellen Überlegungen zustimmend auf. Einstimmig beschloss er die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Grundstück, der unter anderem die Sicherung eines dorftypischen und verträglichen Maßes der Nutzung, die Anzahl der Wohnungen je Gebäude, die Anzahl der Stellplätze und viele weitere Vorgaben beinhalten soll. Zudem forderte der Ausschuss die Stadtverwaltung auf, das alte und das alternative Bebauungskonzept im Rahmen einer Ortsteilbürgerversammlung vorzustellen. Auch Franz Heidinger zeigte sich mit diesem Weg einverstanden.