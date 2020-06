Behördenmitarbeiter finden Waffen bei Starnberger im Keller: Mann fehlt Berechtigung

Im Keller eines Wohnhauses in Starnberg haben Polizeibeamte und Mitarbeiter des Landratsamtes am Freitag bei einer Kontrolle eine Pistole mit Munition gefunden und sichergestellt. Es hatte laut Polizei einen Hinweis gegeben, dass ein ehemaliger Soldat dort Waffen aufbewahrt.

Starnberg – Der Senior sei sofort kooperativ gewesen und habe die Beamten in den Keller geführt. Der Starnberger konnte für die Pistole jedoch keine Waffenbesitzkarte und auch keinen Waffenschein vorweisen, weswegen ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffenrecht eingeleitet worden sei. Die Ermittlungen dauern an, möglicherweise kommt noch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dazu. Denn: In dem Keller fanden die Beamten noch drei weitere Gegenstände, „deren rechtliche Einschätzung jedoch noch eingeholt werden muss“. Details zu den Fundstücken nannte die Polizei nicht.

