Unfallflucht kein Kavaliersdelikt und nur lästig

Das mit den Unfallfluchten ist einfach nur lästig. Polizeihauptkommissar Oliver Jauch von der Inspektion in Starnberg musste auch am Freitag von drei Fällen berichten, bei denen es Autofahrer nicht für nötig gehalten hatten, für den von ihnen verursachten Schaden geradezustehen. „Sie zogen es vor, sich – vermeintlich – unerkannt davonzustehlen“, schreibt Jauch.

Starnberg – Erster Fall: Eine Starnbergerin (45) hatte ihren Mini am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Parallelfahrbahn der Possenhofener Straße abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zurückkam, bemerkte sie mehrere Kratzer am linken Außenspiegel. Hinweise auf den Verursacher: Fehlanzeige.

Kleinere Hinweise, und damit die Chance, den Verursacher zu ermitteln, hat ein 65-jähriger Weilheimer, der seinen Mercedes am Freitagvormittag am Bahnhofsplatz abgestellt hatte. Ein Zeuge beobachtete gegen 10.25 Uhr, wie ein anderer Pkw im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Mercedes touchierte. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich uim den Schaden zu kümmern. Ein Teil seines Kennzeichens ist bekannt. Dennoch bittet die Polizei um Hinweise: z (0 81 51) 36 40.

Ermittelt ist der 24 Jahre alte Fahrer, der am Donnerstag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule mit seinem VW Golf an dem neben ihm geparkten Fiat 500 entlang geschrammt ist. Er fuhr davon, obwohl ihm Zeugen Zeichen zum Anhalten gaben. Das stellte sich spätestens dann als Fehler heraus, als Polizeibeamte noch am Abend bei den Eltern des 24-Jährigen in Krailling läuteten, um Spuren am Golf zu sichern. Der junge Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.