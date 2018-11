Jung, betrunken und in der Zelle

Zwei Beamte der Starnberger Polizei griffen in der Nacht auf Samstag zwei betrunkene Jugendliche auf. Die beiden versuchten sich mit kreativen Ideen auszuweisen.

Starnberg – Zwei russische Jugendliche (16, 17) mussten die Nacht auf Samstag in einer Zelle der Starnberger Polizeiinspektion verbringen. Die beiden waren einer Streife an einer Tankstelle aufgefallen – sie hatten 1,5 und 1,6 Promille intus. Der Ältere hatte einen „totalgefälschten“ Führerschein bei sich, was zu einer Anzeige wegen Urkundenfälschung führte. Der Jüngere wollte sich mit einem Foto seines Ausweises auf dem Smartphone ausweisen, doch entdeckten die Beamten sofort, dass er sich so zwei Jahre älter machen wollte. In die Zelle mussten die beiden zum Ausnüchtern – die Eltern konnte die Polizei nämlich nicht ermitteln.