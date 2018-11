Drei Wildunfällebei Perchting

Gleich dreimal war die Starnberger Polizei am Wochenende wegen Wildunfällen in der Gegend um Perchting im Einsatz.

Perchting – Die Straßen rund um Perchting sind wildunfallträchtig. Allein am Wochenende verzeichnete die Polizei drei Vorfälle. Zwischen Söcking und Perchting waren es zwei: Am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr konnte eine Dießenerin (45) nicht mehr reagieren, als plötzlich ein Reh in ihren BMW rannte. Am Freitagabend war ein Reh an der gleichen Stelle vor dem Fahrzeug einer 50-jährigen Starnbergerin über die Straße, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Von Perchting Richtung Unering kam es am Samstag gegen 2 Uhr zum Zusammenstoß eines Suzukis eines Gautingers (19) mit einem Wildschwein. Verletzt wurde niemand.