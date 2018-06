Doppelter Einbruch am Gymnasium

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche auf dem Gelände des Starnberger Gymnasiums.

Starnberg – Zweimal in den vergangenen Tagen sind Unbekannte in einen Kiosk auf dem Gelände des Starnberger Gymnasiums an der Rheinlandstraße eingebrochen. Eine Tat habe sich in der Nacht vom 18. auf 19. Mai zugetragen, die zweite in der Nacht von 22. auf 23. Mai.

Beim ersten Mal sei dem oder den Tätern ein Betrag von zehn Euro aus der Trinkgeldkasse in die Hände gefallen, beim zweiten Mal gingen sie leer aus. Wer Hinweise zu den Taten oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0 81 51) 36 40 bei der Starnberger Polizeiinspektion zu melden

