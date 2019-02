Polizeieinsatz stoppte Betrieb am Starnberger Bahnhof See

Am Bahnhof See in Starnberg ereignete sich am Samstagabend ein Polizeieinsatz.

Vermisstensuche

von Tobias Gmach schließen

Ein Polizeieinsatz unterbrach am Samstagabend kurzzeitig den Betrieb am Starnberger Bahnhof See. Die Beamten suchten nach einer vermissten Person.