Positive Bilanz nach 100 Tagen: Starberger Sicherheitswacht zahlt sich aus

Seit etwas mehr als 100 Tagen im Einsatz: die Mitglieder der Sicherheitswacht. Ende April waren Ahmet Durmus, Brigitte Färber, Tanka Schöppner, Gökmen Aydogan und Irem Celik (v.l.) von Hauptkommissar Kai Motschmann (l.) und Inspektionsleiter Bernd Matuschek (2.v.r.) vorgestellt worden. © Dagmar Rutt

Die Starnberger Sicherheitswacht, die einzige im Landkreis, ist inzwischen seit mehr als 100 Tagen im Dienst. Die Starnberger Polizei hat eine positive erste Bilanz gezogen.

Starnberg – Die Sicherheitswacht in Starnberg erfüllt ihren Zweck. So lässt sich eine erste Bilanz bewerten, die die Starnberger Polizei nach 100 Tagen der aus fünf Personen bestehenden Sicherheitswacht gezogen hat.

Die Freinacht auf den 1. Mai war gewissermaßen Start für die Arbeit der Sicherheitswacht, die aus Freiwilligen besteht, in Uniform in Starnberg auf Streife geht und vor allem präventiv tätig ist. Rund 250 Einsatzstunden seien inzwischen zusammengekommen, bilanzierte Kai Motschmann, Sachbearbeiter Einsatz bei der Starnberger Inspektion. „Besondere Einsatzschwerpunkte lagen in der Bestreifung der Seepromenade und den Bade- und Erholungsgebieten im Stadtbereich von Starnberg. Dort haben sich die engagierten Ordnungswahrer bereits etabliert“, erklärte er. Das Spektrum der Einsätze reiche von der Überwachung der Einhaltung des Radfahrverbotes in bestimmten Bereichen der Seepromenade, der Ermahnung feiernder Jugendlicher in den Badegebieten über das Schlichten von Streitereien bis hin zu Verwahrung und Weiterleitung von Fundgegenständen.

In der Außenwirkung ist die Sicherheitswacht ein Gewinn. Motschmann: „Die bloße Präsenz in der Innenstadt von Starnberg und den Uferbereichen des Starnberger Sees wird sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von Gästen als sehr angenehm empfunden. Egal, ob nur nach dem Weg gefragt wird oder andere kleine Probleme zu lösen sind, die Sicherheitswacht ist vor Ort immer zur Hilfe bereit.“ Auch bei Verletzungen – so versorgten Sicherheitswachtler schon Verletzte am Steininger Grundstück, bis der Rettungsdienst eintraf.

Drei Frauen und zwei Männer bilden Starnbergs Sicherheitswacht

Die Sicherheitswacht, drei Frauen und zwei Männer, ist personell ausreichend. Geplant waren sechs Mitglieder, fünf sind es am Ende geworden. Bewerber müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Weitere Freiwillige sucht die Polizei derzeit nicht. Die Sicherheitswacht hat beispielsweise das Recht, Platzverweise zu erteilen und Personalien festzustellen. Das allein reicht oft schon, um für Ruhe zu sorgen. Aber auch bei der Feststellung von Straftaten und in deren Zusammenhang stehenden Ermittlungen seien die Mitglieder eingebunden, erklärt Motschmann. So sei beispielsweise im Mai ein Mann auf der Seepromenade festgestellt worden, der Betäubungsmittel konsumierte und noch weitere Mengen Cannabis mitführte. In solchen Fällen rufen die Sicherheitswachtler dann eine Streife der Polizei.

Bei der Stadt, die die Sicherheitswacht letztlich wollte, teilt man die Einschätzung der Polizei. Die Mitglieder leisteten eine „wertvolle Arbeit“, erklärte Rathaussprecherin Lena Choi. In der Wahrnehmung der Verwaltung ist die Zahl der Meldungen wegen Verstößen zurückgegangen. Detailliert wollten Bürgermeister Patrick Janik und die Stadtverwaltung mit der Polizei die Erfahrungen erst noch auswerten. Motschmann zufolge werde die Wacht weiter „effektiv und bürgernah“ eingesetzt.