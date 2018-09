Post will Briefzentrum in Schorn schließen

Die Deutsche Post will das Briefzentrum in Schorn schließen. Das Unternehmen hat die Fläche an eine private Unternehmensgruppe verkauft.

Starnberg/Schorn - Die Tage des Briefzentrums in Schorn sind offenbar gezählt. Wie die Deutsche Post am Dienstag bekanntgab, ist die Fläche an die Büschl-Unternehmensgruppe verkauft worden - ebenso wie das Zentrum an der Arnulfstraße in München. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Deutsche Post wird bis zur Errichtung und Inbetriebnahme eines neuen Standortes ihren Betrieb der Briefzentren an der Arnulfstraße und Schorn fortsetzen.“

Wann ein neues Briefzentrum eröffnet wird und vor allem wo, ist bisher nicht bekannt. Thomas Schlickenrieder, Abteilungsleiter Immobilien Betrieb bei der Deutschen Post AG: „Die postalische Versorgung der Postleitzahlenregionen, die bisher aus der Arnulfstraße und vom Briefzentrum Starnberg versorgt wurden, stellen wir natürlich auch künftig sicher. Deshalb befinden wir uns in bereits abschließenden Verhandlungen zu einem potenziellen Ersatzgrundstück in der Region München.“

Das Briefzentrum in Schorn feierte erst vor wenigen Wochen sein 20-jähriges Bestehen. In Starnberg arbeiten rund 190 Mitarbeiter für die Deutsche Post und das Briefzentrum verfügt über eine Sortierkapazität von 1,5 Millionen Briefsendungen täglich.