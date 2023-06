Preisregen für Filmkomponist Barsotti: Hollywood klopft in Starnberg an

Abräumer

„Es geht alles gerade durch die Decke“, sagt Marcel Barsotti. Der Starnberger Filmkomponist hat heuer schon 27 internationale Preise abgeräumt und ist auch mit seinem Elektro-Musikprojekt sehr erfolgreich. Die Krönung könnte ein Engagement bei einem Hollywood-Film sein.

Starnberg – „Deutschland. Ein Sommermärchen“, „Das Wunder von Bern“, „Die Päpstin“: Marcel Barsotti hat in seiner Karriere als Filmkomponist an einigen erfolgreichen Projekten mitgewirkt. Der 60-Jährige, geboren in Luzern, aufgewachsen in München, der sich 2018 ein Tonstudio in Starnberg einrichtete, ist international in der Szene bekannt und gut vernetzt. Und doch kann er selbst gerade kaum glauben, wie ihm geschieht. „In den letzten zwei Monaten ist so viel passiert wie in zehn Jahren nicht“, sagt er. „Es geht gerade alles durch die Decke. Es fühlt sich fantastisch an. Ich bin wahnsinnig glücklich.“

Sage und schreibe 27 Preise hat Barsotti heuer für seine Kompositionen schon abgeräumt. Und zwölf Nominierungen stehen noch aus, genau wie weitere Filmfestivals. Wenn im Hause Barsotti in Starnberg das Telefon klingelt, könnte demnächst wieder ein Produzent mit froher Botschaft dran sein. Dort, wo sich Barsotti sein Studio und seine „Keyboard-Burg“ aufgebaut hat, sind die Wände voll mit Urkunden. So manche Trophäe erwartet er noch vom Paketdienst. Die Preise erreichten ihn aus den USA, Südamerika, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich und Indien. Besonders stolz ist Barsotti auf die Auszeichnung beim „Cannes World Film Festival“, bei den „New York Cinematography Awards“ und den „Rome International Movie Awards“. Der Abräumer schlechthin war seine Musik zu „La Línea Imaginaria“ – ein Kurzfilm des Regisseurs Philip Escobar Jung aus Puerto Rico über eine Vater-Sohn-Beziehung. Der Soundtrack – getragene Melodien, die den Bildern aus der Karibik Dramatik verleihen – war erst Ende Februar erschienen. Erfolgreich war Barsotti außerdem mit den Kurzfilmen „Das Porträt“ von Jakob Hüfner und „Klabautermann“ von Anke Sevenich.

Der Soundtrack zum deutschen Mystery-Thriller „Vergebung – Zehn Jahre ohne Frühling“ gewann beim „Hollywood Blood Horror Festival“. Den Sprung in eine Hollywood-Produktion könnte der Starnberger demnächst schaffen. Er erhielt eine Anfrage und ist in der Vorauswahl für einen mit Stars besetzten Film. „Es ist ein großes, anspruchsvolles Projekt.“ Mehr darf er noch nicht sagen. Barsotti ergänzt: „Und wenn es nicht klappt, bin ich auch mit mir im Reinen.“

Der Preisregen hat dem 60-Jährigen weitere größere Angebote beschert. Der Komponist ist dadurch richtig gut im Geschäft – mit genau dem, was er am liebsten macht. Mit Arthouse-Filmen, nichts von der Stange. Und mit elektronischer Musik. In Corona-Zeiten ist er neue Wege gegangen, hat mehrere Solo-Alben aufgenommen, die gut ankamen. Seit einigen Jahren werden auch seine Filmkompositionen Elektro-lastiger. Film und Solo-Karriere gegenseitig befruchten, mit dem Sound aus eigener kreativer Überzeugung statt alleine mit Auftragsarbeiten vorankommen: Das ist es, was Barsotti nun anstrebt.

Dass es funktionieren kann, zeigt das Album „Yox“, das er am Montag unter dem Künstlernamen em BI veröffentlicht hat. Mit 40 000 Spotify-Streams in nur zwei Tagen. Die Vorab-Single DNA bekam auch schon einen Preis bei den London Movie Awards in der Kategorie Best Original Song & Video. Marcel Barsotti sagt aus tiefer Überzeugung: „Ich glaube, man hat Erfolg, wenn man keinem Druck unterliegt.“

