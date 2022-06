Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen: Wer wagt sich auf das Brett?

Es werden noch Teilnehmer für das Fischerstechen gesucht. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg hat die Vorbereitungen für das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen am Sonntag, 17. Juli, fast abgeschlossen – und sucht nun noch Teilnehmer für den Wettbewerb der Sportfischer.

Starnberg - Die 35 Fischerfamilien am See wurden zum Wettbewerb des „Königsstechen“ bereits eingeladen. „Beim ,Sportlerstechen‘ können – wie auch beim ,Königsstechen‘ – Männer ab 16 Jahren mitmachen, die es sich zutrauen, auf einem 26 Zentimeter breiten Standbrett mit einer 2,80 Meter langen, gepolsterten Lanze ihr Gegenüber ins Wasser zu stoßen“, erklärte Manfred Schulz, Pressewart des Vereins.

Das Training für das Fischerstechen beginnt am Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr bei der Fischerei Wenzel an der Seepromenade Starnberg. Ansprechpartner dafür ist Ulrich Seebauer (E-Mail an fischerstechentraining@gmail.com).

Der Ehrenpreis für den Sieger beim „Sportlerstechen“ wird vom Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik, der die Schirmherrschaft übernommen hat, gestiftet. Die Schirmherrschaft für das „Köningsstechen“ hat traditionell der Chef des Hauses Wittelsbach, S. K. H. Herzog Franz von Bayern, übernommen und einen Ehrenpreis für den „Fischerkönig“ zugesagt.

Für die Anmeldung zum Fischerstechen können die Unterlagen und Wettkampfregeln direkt auf der Internetseite des Heimat- und Volkstrachtenvereins (www.trachtenverein-starnberg.de) herunter geladen werden. Anmeldeschluss für das Fischerstechen ist am Montag, 20. Juni.