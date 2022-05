Protestzug für barrierefreien Bahnhof durch Starnberg: Bürgermeister verspricht „gehaltvolle Neuigkeiten“

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der Protestaktion in der Innenstadt am Donnerstagnachmittag schlossen sich nicht nur Mitglieder des Inklusionsbeirats, Seh- und Gehbehinderte an, sondern zum Beispiel auch Mütter mit Kinderwagen. © Andrea Jaksch

Am Protesttag von Menschen mit Behinderungen nahmen sich die lokalen Akteure diesmal Missstände an Bahnhöfen vor – und das Musterbeispiel in Starnberg. Bürgermeister Patrick Janik wurde nicht konkret, versprach aber für heuer „gehaltvolle Neuigkeiten“.

Starnberg – „Tempo machen. Barrierefreier Bahnhof – jetzt sind wir am Zug!“ Unter diesem Motto versammelten sich am Donnerstagnachmittag rund 40 Menschen auf dem Starnberger Kirchplatz. Am mittlerweile 30. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung standen in Starnberg die Missstände an Bahnhöfen im Fokus. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen ARGE, der Inklusionsbeirat des Landkreises. Und es kamen nicht nur Menschen mit klassischen körperlichen Behinderungen – sondern auch Hörgeschädigte, Senioren mit Rollatoren und Mütter mit Kinderwagen. Sie alle marschierten im Protestzug durch die Innenstadt, hielten bunte, von Schulkindern gebastelte Schilder hoch. Denn sie alle sind an mehreren Bahnhöfen im Landkreis benachteiligt.

„Das Paradebeispiel“, so nannte Vizelandrätin Britta Hundesrügge (FDP) den Bahnhof See, war nicht weit. Ein barrierefreies Provisorium, um Bahnsteige ohne Treppen zu erreichen, wäre ein erster Schritt, sagte sie. Bürgermeister Patrick Janik sah sich auf der kleinen Bühne am Kirchplatz in einem Dilemma. Er wisse viel, dürfe aber wenig sagen. Denn die Stadt steckt in intensiven, aber eben noch internen Verhandlungen mit der Bahn. Ein wenig Hoffnung machten Janiks Worte aber: Es werde in diesem Jahr „gehaltvolle Neuigkeiten“ geben. Und er versprach, dass die Barrierefreiheit Priorität gegenüber der Überdachung des Bahnhofs habe, für die ja auch eine Lösung nötig ist.

Inklusionsbeiratsvorsitzender registriert „aufmunternde Worte“

Der Inklusionsbeiratsvorsitzende Claus Angerbauer registrierte „aufmunternde Worte. Vielleicht hat unser Protest den entscheidenden Tick dazugegeben, dass es jetzt wirklich vorwärts geht“. Davor hatte Angerbauer Bezug auf das Programm „Bayern barrierefrei 2023“ genommen, das der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer 2013 ausgerufen hatte. „Von einem inklusiven Bayern sind wir noch weit entfernt. Da ist wahnsinnig viel Luft nach oben.“ Der sehbehinderte Weßlinger nannte seinen Heimatort als Beispiel: 2015 sei versprochen worden, der Bahnhof sei 2018 barrierefrei. „Mittlerweile ist von 2025, 26 oder 27 die Rede. Das ist skandalös. Es wird immer wieder verzögert. Politik und Bahn schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu – und wir sind die Leidtragenden“, sagte er. Und im Falle des Touristenorts Starnberg seien ja auch Reisende mit größeren Koffern betroffen.

Im Landkreis leben laut Landratsamt aktuell 14 306 Menschen mit anerkannter Behinderung, zehn Prozent der Bevölkerung. Die Dunkelziffer sei aber weit höher, sagte Behindertenbeauftragter Maximilan Mayer am Rande der Protestaktion. Es gebe so manche ältere Leute, die gar nicht wüssten, dass sie Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis hätten – „oder sie wollen das nicht“.

Die Starnbergerin Petra Sax-Scharl fuhr mit ihrem Handbike im Protestzug mit. Mit dem Passagierzug würde sie gerne mal nach München fahren, wenn es einfacher wäre – auch aus Umweltschutzgründen. Allgemein sagte sie über Bahnhöfe: „Manchmal gibt es eine Rampe, manchmal nicht. Und es besteht immer die Gefahr, dass der Treppenlift oder der Aufzug nicht funktioniert. Da ist zu wenig Augenmerk drauf.“ Ihre Schwiegertochter Lara Scharl nickte und stimmte zu. Auch sie beteiligte sich an der Protestaktion. Sie schob einen Kinderwagen die Maximilianstraße entlang.