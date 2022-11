Psychisch, körperlich und finanziell am Limit: Pflegende Angehörige im Kreis Starnberg

Angehörige daheim zu pflegen bringt viele Menschen an ihre eigenen Grenzen. Wie sie entlastet werden können, dieser Frage will der Sozialverband VdK bei einer Veranstaltung im Landratsamt auf den Grund gehen.

Info-Veranstaltung geplant

Von Tobias Gmach schließen

Mehr Hilfe und Aufmerksamkeit für die vielen Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, fordert der VdK-Kreisverband. Wie ihre Lage im Landkreis ist, an wen sie sich wenden können und auf welche Hürden sie stoßen, soll eine Podiumsdiskussion in Starnberg klären.

Starnberg – Gute Vernetzung ist die Basis für vieles: Deshalb wünscht sich Reinhard Dirr ein Bündnis für häusliche Pflege im Landkreis. Das sagte der Vorsitzende des VdK-Kreisverbands bei einem Pressegespräch in der Starnberger Geschäftsstelle. „Das Thema läuft unter dem Radar. Über die Pflege in Heimen wird intensiv diskutiert. Aber die häusliche Pflege ist ein Stiefkind der Politik“, betonte er. Der Kreisgeschäftsführer des Sozialverbands, Andreas Konow, ergänzte: „Wir hören bei der Beratung von sehr vielen pflegenden Angehörigen, dass sie in mehrerlei Hinsicht am Limit sind.“ Psychisch, körperlich und finanziell, meint Konow.

„Häusliche Pflege am Limit“: So heißt auch die Veranstaltung, die der VdK organisiert hat. Sie findet am Dienstag, 29. November, ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Gewinnbringende und vielfältige Informationen erhofft sich der Verband schon wegen der Besetzung des Podiums. Die Landesvorsitzende Ulrike Mascher hält einen Impulsvortrag. Zwischen 2008 und 2018 war die SPD-Politikerin bundesweite VdK-Präsidentin, von 1998 bis 2002 Staatssekretärin im deutschen Arbeits- und Sozialministerium. Landrat Stefan Frey spricht ein Grußwort, weitere Inhalte liefern Marcus Effertz vom Pflegestützpunkt Starnberg, Sonja Herrmann von der Fachstelle für pflegende Angehörige der Nachbarschaftshilfe Inning, Armin Heil, Geschäftsführer der ambulanten Krankenpflege Tutzing und Dominik Wieczoreck, Teamleiter der Pflegeberatung bei der AOK. Moderatorin ist Sylvia Böhm-Haimerl, freie Journalistin und VdK-Schriftführerin. Auf dem Podium sitzt auch ein Mann, der daheim ein Familienmitglied pflegt. Es soll ja um die Praxis gehen – und darum, wie sich Probleme für Betroffene beseitigen lassen. Auch Zuschauer sind aufgerufen, sich in die Diskussion einzubringen.

Das fordert der VdK-Sozialverband

Einen Forderungskatalog will VdK-Vorsitzender Dirr an dem Abend nicht verabschieden. Forderungen hat der Sozialverband gleichwohl: mehr Rente für pflegende Angehörige, mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen, mehr Hilfe im Haushalt, mehr Beratung. Die Veranstaltung ist ein Beitrag des Kreisverbands zur deutschlandweiten VdK-Kampagne „Nächstenpflege“.

Kreisgeschäftsführer Konow betont, dass es zur Entlastung zu wenige Kurzzeitpflege-Einrichtungen gibt. Zahlen präsentieren er und Dirr für ganz Bayern. Etwa eine halbe Million Menschen werden zu Hause gepflegt, meistens von Ehefrauen und Töchtern. „Aber es gibt nur etwa 11 000 Kurzzeitpflegeplätze“, so Dirr. „Das ist ein deutliches Missverhältnis.“ Auch die Beratungsangebote seien weniger geworden, Krankenkassen ziehen Geschäftsstellen aus Kleinstädten und Dörfern ab. Konow: „Vor ein paar Jahren war neben der AOK in Starnberg zum Beispiel noch die Barmer und die DAK vorort.“

Für Fragen allgemein zur Pflege wurde heuer in der Starnberger Moosstraße 18b der Pflegestützpunkt eröffnet. Speziell bei pflegenden Angehörigen scheitere es oft an zu komplizierten bürokratischen Prozessen und der Unkenntnis darüber, welche Zuschüsse ihnen zustehen, sagen die VdK-Verantwortlichen. In ihrer Geschäftsstelle in der Leutstettener Straße 28 habe der Beratungsbedarf deutlich zugenommen. Das zeigt sich auch an den stetig steigenden Mitgliederzahlen. Rund 6500 sind es im Landkreis, die meisten von ihnen, 1600, wohnen in Starnberg.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.