Pumpversuche an Starnberger Tunnel-Trasse

Die Bohrstellen im Süden Starnbergs - die bisherigen und die neuen drei. Die Arbeiten beginnen am Montag. © Staatliches Bauamt Weilheim

Drei weitere Bohrstellen und tagelange Pumpversuche sollen den Tunnel-Bauern in Starnberg genaue Erkenntnisse übers Grundwasser liefern. Dafür wird ein Radweg gesperrt.

Starnberg – Das Staatliche Bauamt Weilheim lässt ab Montag, 21. August, an drei weiteren Stellen im Vorfeld des Baus des B 2-Tunnels bohren. Gebohrt wird außerhalb von Wohngebieten: gegenüber der Weilheimer Straße 29 sowie zwei am Rad- und Fußweg zwischen Waldspielplatz und Franz-Heidinger-Straße. Die Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern. Die neuen Bohrstellen sind für Pumpversuche erforderlich, die im Anschluss an die Bohrungen für 14 bis 28 Tage laufen sollen. Bis Ende September sollen sie abgeschlossen sein. Gepumpt werde nicht, wie anfangs geplant, an allen künftig 17 Bohrstellen, sondern nur an den neuen drei, teilte das Staatliche Bauamt mit.

Während der Versuche wird aus allen drei Löchern Grundwasser gepumpt, um „zeitlich begrenzt einen konstanten Absenktrichter um die betroffene Grundwassermessstelle“ zu schaffen. Daraus wollen die Tunnelbauer Rückschlüsse für den B 2-Tunnel ziehen: „Aus den begleitenden Messungen zur entnommenen Wassermenge und Absenktiefe lassen sich wichtige Kennwerte wie Durchlässigkeit und Ergiebigkeit des für den künftigen Tunnel relevanten Grundwasserleiters, in Fachkreisen ,Aquifer‘ genannt, ermitteln.“ Welche Folgen das Abpumpen für die anderen Messstellen hat, wird dabei genau überwacht. Nach Ende dieser Pumpversuche werde sich an den betroffenen Stellen der natürliche Grundwasserspiegel wieder auf das vorherige Niveau einstellen, so die Behörde.

Radweg unter der Woche gesperrt

Das Staatliche Bauamt rechnet nicht mit großen Auswirkungen auf die Anwohner. Die Maßnahme finde außerhalb des Siedlungsgebietes statt. Der Radweg parallel zur B 2 am südlichen Ortseingang von Starnberg muss jeweils von Montag bis Freitag für zwei Wochen gesperrt werden. Eine Umleitung der Radfahrer und Fußgänger über die Franz-Heidinger-Straße und den Waldspielplatz wird ausgeschildert.