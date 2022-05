PV-Anlage, Kachelofen und Strom sparen: Fragen an Starnbergs Klimaschutzmanagerin

Von: Laura Forster

Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ist am sinnvollsten, wenn in möglichst hoher Anteil des selbst erzeugten Stroms im Haus verbraucht wird. © Marijan Murat

Viel Wissenswertes zum Stromsparen: Josefine Anderer, Klimaschutzmanagerin im Landkreis Starnberg, beantwortet Fragen rund um das Thema Energie.

Landkreis – Das Thema Energie beschäftigt derzeit nahezu jeden Landkreisbürger. „Die Energiewende ist in aller Munde. Spätestens seit dem Ukrainekrieg ist der Anlass zum Umdenken da“, sagte Landrat Stefan Frey kürzlich bei der Preisverleihung des zehnten Energiepreises. „Es ist erschreckend, wie abhängig wir vom russischen Öl sind.“ Wie präsent und wichtig das Thema Energie derzeit ist, zeigen auch die nicht still stehenden Telefone von Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer und Energie- und Umweltberater Herbert Schwarz im Landratsamt. Seit Wochen werden sie mit Fragen überhäuft. Dem Starnberger Merkur beantwortet Anderer einige davon.

Frau Anderer, wo kann ich mich beraten und informieren rund um das Thema Energie?

An Beratungsadressen gibt es verschiedene Optionen. Derzeit gibt es fast täglich Online-Vorträge zu Sanierungsthemen und rund um den Heizungstausch, die auf der Terminseite www.lk-starnberg.de/energieveranstaltungen gelistet werden. Gelegentlich gibt es auch Präsenztermine bei den verschiedenen Volkshochschulen.

Außerdem ermöglicht der Gebäudecheck oder Eignungscheck-Heizung Ratsuchenden zu Hause durch einen Energieberater der Verbraucherzentrale für 30 Euro, kritische Punkte im Haus begutachten zu lassen. Dazu gibt es einen Bericht über die Ergebnisse mit Empfehlungen. Allerdings hat die Verbraucherzentrale derzeit die Annahme neuer Anfragen gestoppt aufgrund der großen Nachfrage. Ende April will die Verbraucherzentrale das Portal wieder freigeben.

Die Verbraucherzentrale bietet auch kostenlose telefonische Energieberatungs-Sprechstunden am Landratsamt einmal monatlich an. Die nächsten Termine sind am heutigen 12. Mai und 2. Juni. Terminvereinbarung sind unter (0 81 51) 14 87 74 42 möglich. Außerdem findet sich auf der Seite des Landratsamts eine Liste der im Landkreis tätigen Energieberater.

Wie kann ich am effektivsten Energie sparen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Wer seine Räume nur so warm wie nötig heizt, entlastet die Umwelt und spart Geld. Als Faustregel gilt: Die Wohlfühltemperatur liegt in der Regel bei 20 Grad Celsius und der Thermostatstellung 3. Im Bad darf es gerne etwas mehr, in Flur, Küche und Schlafzimmern auch 2 bis 4 Grad weniger sein (Thermostatstufe 2). Zwischen Räumen unterschiedlicher Temperatur sollten die Türen geschlossen bleiben.

Wer Jalousien vor den Fenstern hat, sollte sie nachts herunterlassen, um die Wärme im Inneren zu halten. Außerdem lohnt es sich einfach einen Pulli und dicke Socken überzuziehen oder mit einer Decke auf der Couch den Krimi zu gucken, statt die Heizung voll aufzudrehen, um dann im T-Shirt in der Wohnung zu sitzen.

Auch das Lüften ist ein wichtiges Thema. Regelmäßiges Stoßlüften für ein gesundes Wohnklima bei abgedrehten Thermostaten ist viel energiesparender als dauerhaft gekippte Fenster. Langfristig rechnet sich der Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme wie zum Beispiel Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarthermieanlagen. Das bedarf einer gründlichen Planung und Vorbereitung, dafür gibt es aber auch teilweise üppige Fördermittel.

Josefine Anderer ist Klimaschutzmanagerin beim Landratsamt. © Landratsamt

Und wie sieht es beim Thema Stromsparen aus?

Mit den inzwischen schon sehr weit verbreiteten LED-Birnen kann man die Verbräuche in der Beleuchtung stark senken. Aber – auch Kleinvieh macht Mist. Man sollte immer schauen, wo brauche ich wirklich eine Lampe, was ist nur Deko und Schnickschnack. Ich erlebe es immer wieder, dass in Häusern im Landkreis leicht 20 bis 30 Lampen, oft noch alte Halogen- und Glühbirnen den ganzen Abend, vom Keller bis zum Dach an sind.

Und natürlich schlucken die vielen Geräte im Standby-Modus in der Summe auch einiges an Kilowattstunden, das lässt sich ohne Komfortverlust vermeiden. Auch wenn im Landkreis vielen Menschen die Stromkosten nicht weh tun: Es ist jetzt ein Gebot der Vernunft, Stromverbräuche wo immer möglich zu reduzieren.

Ich möchte gerne eine PV-Anlage auf meinem Dach installieren, wie funktioniert das?

Dafür muss zunächst geprüft werden, ob das Dach stabil genug ist und die Stromverbräuche hoch genug. Denn nur, wenn ein möglichst hoher Anteil des selbst erzeugten Stroms im Haus verbraucht wird, macht die PV-Anlage Sinn.

Dann ist natürlich die Ausrichtung des Daches, Beschattung durch Gauben und Bäume und eventuell auch eine Blendwirkung auf Nachbarhäuser zu bedenken. Und zudem sollte man auch gleich das Thema Heizung und E-Mobilität mit bedenken, wenn die aktuelle Heizung schon ein paar Jahre alt ist. Ein guter Fachplaner hat diese Aspekte auf dem Schirm. Zuschüsse und Förderungen gibt es für PV-Anlagen direkt nicht (zwei kommunale Förderprogramm in Gauting und Seefeld ausgenommen), nur der Batteriespeicher wird über das Programm PV-Bonus Bayern gefördert, falls der Stromspeicher zusammen mit einer neuen PV-Anlage installiert wird.

Im Übrigen gibt es für den Landkreis bald ein Solardach-Kataster. Da sieht man, was auf dem eigenen Dach möglich ist und wie sich das rechnet. Die Umsetzung des Katasters ist Landrat Stefan Frey ein wichtiges Anliegen.

Ich möchte meinen alten Kachelofen wieder funktionstüchtig machen. Wie geht das?

Mit einem neuen Einsatz kann das geschehen. Der muss aber die Mindestanforderungen der Bundesimmissionsschutzordnung erfüllen. Also empfiehlt es sich, das Angebot des Handwerkers mit dem Kaminkehrer zu besprechen. Sinnvoll ist auch einen Ofen-Einsatz mit Wassertasche zu wählen. Nur die mit Wassertasche sind übrigens auch förderfähig, das gilt nicht für handbeschickte und luftgeführte Kachelöfen, und die Förderfähigkeit muss immer auch mit einer Produktliste abgeglichen werden. Siehe www.bafa.de

Was gibt es für alternative Heizmöglichkeiten?

Umweltfreundliche Heizsysteme sind Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarthermieanlagen. Und auch eine Kombination davon. So ist es auch denkbar, mit einem Heizschwert den Überschuss der PV-Anlage ins Heizungsnetz einzuspeisen.

Wärmepumpen sind im unsanierten Altbau schwierig, da muss die Gebäudehülle zum Heizsystem passen. Die Grundbegriffe der Bauphysik und das Zusammenspiel von Gebäudehülle, Schimmel und Energieverbrauch sollten man verstehen. Nicht zuletzt ist nämlich der Dämmzustand eines Gebäudes nicht nur für die Heizkosten relevant, sondern beeinflusst ganz wesentlich die Entscheidungsfindung für ein neues, klimafreundliches Heizsystem. Und natürlich muss die Reihenfolge der Maßnahmen passen und gut aufeinander abgestimmt sein. Das geht am besten mit einem individuell erstellten Sanierungsfahrplan.