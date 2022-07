Radentscheid Bayern: Starnberger Netzwerk formiert sich

Trommeln in der Region für den bayernweiten Radentscheid: Vertreter des lokalen Aktionsbündnisses am Sonntag am Bayerischen Hof in Starnberg.

Unterschriftensammlung gestartet

Von Tobias Gmach schließen

Ein Viertel des Verkehrs in Bayern sollen 2030 Fahrräder ausmachen. Das Volksbegehren mit diesem Ziel formiert sich gerade. Auch im Landkreis: Ein lokales Aktionsbündnis begann nun in Starnberg mit dem Unterschriftensammeln. Ein wichtiges Ziel in der Region: die Lücken schließen.

Landkreis – Der Asphalt vor dem Bayerischen Hof in Starnberg ist wegen des umstrittenen Verkehrsberuhigungsprojekts „See and the City“ ohnehin schon bunt bemalt. Noch mehr Farbe brachten die rund 50 Radler, die sich am Sonntagnachmittag dort trafen, in die Umgebung. Sie kamen aus mehreren Gemeinden des Landkreises angefahren, um zum Start der Unterschriftensammlung Aufmerksamkeit für den „Radentscheid Bayern“ zu schaffen. Ein Volksbegehren, das 2023 in einem Volksentscheid münden könnte, mit dem Hauptziel: „Der Radanteil am Gesamtverkehr soll bis 2030 bayernweit 25 Prozent betragen.“ Außerdem wollen die Initiatoren den „Sanierungsstau“ bei Rad- und Fußwegen beheben, kreuzungsfreie Überland-Radschnellwege schaffen, keine Verkehrstoten mehr beklagen, dem umweltfreundlichen Verkehr Vorrang einräumen und die Flächenversiegelung für den Verkehr allgemein reduzieren. All das soll gesetzlich verankert werden.

Zum lokalen Aktionsbündnis, das nun in Starnberg mit dem Werben anfing und die ersten Unterschriftslisten auf einem Tischchen auslegte, zählen die Kreisverbände des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), des Bund Naturschutz, der Grünen, der SPD, der Linken, von ÖDP und Volt sowie die Bürgerinitiative Mobilitätswende Weßling. Nun sollen in allen 14 Gemeinden des Landkreises Sammelstellen eingerichtet werden. Außerdem will das lokale Bündnis in der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September mehrere Aktionen organisieren.

Bund Naturschutz hilft bei der Koordination

Bei der Koordination will sich der Bund Naturschutz laut Kreisvorsitzendem Günter Schorn verstärkt einbringen: „Wir haben 4000 Mitglieder im Landkreis, Erfahrung aus dem Bienen-Volksbegehren und sind in den Gemeinden gut organisiert.“ Für VCD-Kreischef Heinrich Moser aus Gauting geht es darum, „ein Netzwerk aufzubauen, das wir später abrufen können“. Also dann, wenn es eines Tages beim Volksbegehren darum geht, in nur zwei Woche im Freistaat rund eine Million Unterstützer zu gewinnen. Die jetzigen Unterschriften sind lediglich für den Zulassungsantrag, 25 000 sind bayernweit nötig, keine wirkliche Hürde.

„Wir müssen die Lücken schließen“, sagt Moser, angesprochen auf die Probleme des Radverkehrs im Fünfseenland. Die Bergerin Elisabeth Fuchsenberger von der SPD wünscht sich wie sämtliche Initiatoren eine einheitliche Planung der Radinfrastruktur: „Unterschiedliche Kostenträger und Zuständigkeiten im Straßennetz bremsen die Bemühungen immer wieder aus“, betont sie. Und ADFC-Kreisvorsitzender Anton Maier aus Feldafing ergänzt: „Radfahren muss endlich wirklich als eigene Verkehrsart anerkannt werden.“

