Radschnellweg landet in der Schublade

Einen Radschnellweg von München in Richtung Starnberger See wird es, wenn überhaupt, nur bis Planegg geben. Der Landkreis Starnberg hat das Vorhaben aufgegeben.

Starnberg/Gauting – Der Radschnellweg von München über Gauting nach Starnberg wird vom Landkreis nicht weiter verfolgt. Dies entschied der Mobilitätsausschuss des Kreistages gestern Nachmittag. Zwar hatte eine Machbarkeitsstudie die Machbarkeit ergeben, in der Praxis jedoch ist das Vorhaben nach Einschätzung der beteiligten Gemeinden eben doch nicht machbar. Die Entscheidung war absehbar.

Die Idee klang gut: eine direkte Verbindung nur für Radfahrer, aber ohne Autos, zwischen der Landeshauptstadt und dem Starnberger See. Bis zu 3200 Radfahrer sollten laut Berechnungen auf dem Radschnellweg fahren – pro Tag. Schon bei der Vorstellung vor fast zwei Jahren dämmerte vielen, dass die gute Idee durchaus auch ein Rohrkrepierer werden könnte. Mit fast 19 Millionen Euro allein für den Abschnitt auf Kreisgebiet in Krailling, Gauting und Starnberg waren die Kosten für manche schockierend hoch. Selbst bei einer Förderung von 75 Prozent blieben für Gauting wohl rund drei Millionen zu berappen. Zu viel, entschied der Gemeinderat der klammen Würmtal-Gemeinde und legte das Vorhaben zu den Akten. Auch Alternativen zur sogenannten Bestvariante, der idealen Streckenführung, sah man in Gauting als überflüssig an, weil ebensowenig mach- oder finanzierbar. Krailling schloss sich, unter anderem, weil man die eigene Ortsmitte gerade erneuert hat. Der Starnberger Stadtrat berät das Thema morgen – der Landkreis rechnet auch dort mit einer Ablehnung.

Landrat sieht keine Alternative

Landrat Stefan Frey zufolge habe man zunächst an eine neue Trasse gedacht, das aber verworfen – eine neue Studie würde wohl nicht viel bringen, aber kosten. Der Landkreis und die Stadt München könnten den Schnellweg auch ohne Starnberg realisieren. Zudem sei der Schnellweg eher etwas für „Eingefleischte“, meint: Die Zahl der Nutzer aus Starnberg dürfte überschaubar bleiben. Frey zur Radlförderung: „Ich setze eher auf andere Dinge.“

Im Ausschuss bekam Frey Rückendeckung, und das unerwartet einstimmig. Bernhard Sontheim (Freie Wähler) etwa verwies auf die alte Olypiastraße entlang der A 95, nur mangele es an sicheren Wegen nach Starnberg. Anton Maier (Grüne) hingegen bemängelte, dass die Gemeinden nur für sich dächten, und listete Argumente für den Schnellweg auf und schlechte Beispiele für Fehler bei der Radwegplanung. Allerdings, musste er eingestehen, könne man den Gemeinden nicht hineinreden. ike