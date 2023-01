Radwege, Mülleimer, Busse: Jugendbeirat Starnberg will 2023 mehr

Gremium seit Mitte 2022 im Einsatz

Mehr Radwege, mehr Mülleimer, ein besseres Busnetz und einen Basketballkorb: Dafür will sich der Mitte 2022 gegründete Starnberger Jugendbeirat heuer einsetzen. Sein erstes Budget von 1000 Euro hat er an drei soziale Einrichtungen gespendet.

Starnberg – Als der Starnberger Jugendbeirat im Mai 2022 an den Start ging, war für die zehn Mitglieder alles neu. Es hatte schließlich viele Jahre lang kein solches Gremium gegeben – und damit auch niemanden, der Tipps geben konnte. Philipp Trabert, Gründungsmitglied und mittlerweile Vizevorsitzender, erzählt: „Wir waren etwas planlos, haben drei Stunden lang über Kleinigkeiten debattiert. Aber die Sitzungen werden effizienter und kürzer.“ Alle zwei Wochen trifft sich der Jugendbeirat im „Nepomuk“, um ein bis zwei Stunden lang über Pläne und Projekte zu sprechen. Für 2023 haben sich die 15- bis 19-Jährigen einiges vorgenommen, gleich in der ersten Sitzung am Dienstag ging es um vier Ziele: mehr Radwege, mehr Mülleimer, ein besseres Busnetz und einen Basketballkorb.

„In der Innenstadt muss man oft erst fünf Minuten gehen, bis man auf einen Mülleimer stößt“, sagt Trabert. Für mehr Entsorgungsmöglichkeiten will der Beirat auf sein eigenes Jahresbudget – 1000 Euro – zurückgreifen. Außerdem soll das Geld für einen Basketballkorb verwendet werden. „Vielleicht auf der asphaltierten und unbefahrenen Fläche am Bürgerpark“, sagt der Vizevorsitzende. Die Details und Möglichkeiten erörtere die Gruppe aber noch mit Vertretern der Stadt. Das komplette Budget aus dem Jahr 2022 hat das Gremium zu gleichen Teilen an drei soziale Einrichtungen gespendet: an die Starnberger Tafel, die Stiftung Startchance, die sich für benachteiligte Schüler einsetzt, und den Starnberger Verein Mutmachleute, der kreativ für Verständnis für Menschen mit psychischen Erkrankungen wirbt.

Antrag zum Ausbau von Radwegen im Starnberger Stadtrat geplant

Für den Ausbau von Radwegen in der Stadt will der Jugendbeirat sein stärkstes Instrument nutzen: das Rederecht im Stadtrat und die Möglichkeit, dort Anträge zu stellen. So zwingt er die Lokalpolitiker, über das, was die Jugend bewegt, zu diskutieren und abzustimmen. Für eine engere Taktung des Busverkehrs, was angesichts des immer noch bestehenden Fahrermangels schwierig werden dürfte, müssen sich die jungen Starnberger ans Landratsamt wenden. Trabert kann sich vorstellen, gemeinsam mit anderen Jugendbeiräten, wie etwa dem in Tutzing, gemeinsam einen Antrag zu stellen.

Wie man im bürokratischen Dschungel agiert und formelle Fehler vermeidet, dazu holt sich die Gruppe in der nächsten Sitzung Rat: von Ludwig Beck, dem Geschäftsleiter der Stadt. „Wir haben bei der Änderung unserer Satzung einen Fehler gemacht. So etwas wollen wir künftig vermeiden“, sagt Vizevorsitzender Trabert. Die Sitzung am Montag, 23. Januar, beginnt um 16.30 Uhr, findet ausnahmsweise im Rathaus statt und ist öffentlich.

Oberstes Ziel des Jugendbeirats Starnberg: Umweltfreundliche Mobilität

In dem guten halben Jahr, in dem der Jugendbeirat nun aktiv ist, gab es schon personelle Veränderungen. Ioana Marin-Lana trat im November aus Zeitgründen als Vorsitzende zurück, die bis dahin Zweite Vorsitzende Cara-Lucia Kilmey übernahm das Amt und Philipp Trabert wiederum ihres. Als neues Mitglied rückte dessen Schwester Sophia Trabert nach.

Umweltfreundliche Mobilität zu fördern, hat sich als erstes großes Herzensthema des Jugendbeirats herauskristallisiert. Trabert erklärt dazu: „Uns ist bewusst, dass es schwierig ist und lange dauern wird, etwas zu erreichen. Aber wir versuchen es.“

