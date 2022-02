Rätsel um Starnberger Miniatur-Schloss: Es ist noch älter als gedacht

Von: Tobias Gmach

Teilen

Das Modell von Schloss Starnberg auf einem Umzugswagen im Jahre 1977. Der Landkreis feierte 75. Jubiläum, weil 1902 in Starnberg ein Bezirksamt eingerichtet worden war. © Franz Reuber

Ein Ur-Starnberger klärt nun mit einem Foto auf: Das Modell des Starnberger Schlosses muss schon 1977 existiert haben. Das Miniaturanwesen stellte die Stadt vor ein großes Rätsel.

Starnberg – Weitere Einzelheiten zu dem Modell des Starnberger Schlosses kamen nun ans Licht – weil Merkur-Leser Franz Reuber in alten Schuhschachteln kramte und ein Foto von 1977 fand. Der Landkreis feierte in jenem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Was rechtlich nicht ganz korrekt war: Denn die Bezeichnung Landkreis trägt die Region erst seit 1939, allerdings wurde 1902 ein Bezirksamt in Starnberg eingerichtet. „Man hat halt gerne gefeiert“, sagt der Ur-Starnberger Reuber, wenn er an die Festivitäten zurückdenkt.

Auf seinem Foto von damals, aufgenommen an der Leutstettener Straße, ist eindeutig das Miniaturschloss zu erkennen, das die Stadtverwaltung zuletzt vor ein großes Rätsel stellte. Das Modell muss also schon vor 1985 existiert haben. Dass es in diesem Jahr bei einem Umzug zur 1200-Jahr-Feier des Ortsteils Percha auf einem Wagen durch die Straßen fuhr – diesen Hinweis hatte der Kunsthistoriker Dr. Benno Gantner der Stadt zuletzt gegeben. Auch dieser Fakt ist fotografisch dokumentiert. Und Baupläne seines Vaters, der das Schloss mitgestaltet hat, hat Gantner gefunden.

Schloss war bei mindestens drei Festumzügen im Einsatz

Laut Reuber, der sein ganzes Berufsleben im Starnberger Landratsamt gearbeitet hat, präsentierte die Stadt das Modell nicht nur 1977 und 1985, sondern auch bei der 100-Jahr-Feier des Landkreises 2002. Beim 100. Jubiläum der Stadt 2012 war es laut Reuber nicht mehr Teil des Festzugs. „Vermutlich hatten es die damals Verantwortlichen schon vergessen“, sagt der 74-Jährige. In der heutigen Stadtverwaltung wusste zunächst jedenfalls niemand etwas mit dem Schlösschen anzufangen. Und erwünscht ist es auch nicht mehr, weil der Oldtimer der Söckinger Feuerwehr dort Platz beansprucht, wo das Modell derzeit noch lagert: im Depot des Heimatmuseums im alten Feuerwehrhaus.

Reuber und Gantner sind sich einig: Es sei schade, dass das die Stadt das Schloss nun verschrotten will, wenn sich kein Abnehmer findet. Reuber: „Es gibt bestimmt mal wieder ein Fest, da wäre man froh drum.“ Der E-Mail-Kontakt für Interessenten: pressestelle@starnberg.de.