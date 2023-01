Stadt mahnt: Räumpflicht gilt werktags von 7 bis 19 Uhr

Genau das soll nicht passieren: „Liegt der Schnee auf Gehwegen und Straßen, muss dieser gemäß der Räum- und Streupflicht beseitigt werden, sodass Passanten und Verkehrsteilnehmer keinen Schaden nehmen“, mahnt die Starnberger Stadtverwaltung. © Paul Zinken

Es soll wieder schneien diese Woche - und die Starnberger Stadtverwaltung erinnert Hausbesitzer erneut an ihre Pflichten beim Winterdienst.

Starnberg – Wegen der angekündigten Schnellfälle diese Woche weist die Starnberger Stadtverwaltung Hausbesitzer nochmals auf ihre Pflichten beim Winterdienst hin. „Liegt der Schnee auf Gehwegen und Straßen, muss dieser gemäß der Räum- und Streupflicht beseitigt werden, sodass Passanten und Verkehrsteilnehmer keinen Schaden nehmen. Die Schneeräumpflicht fällt unter die sogenannte Verkehrssicherungspflicht, welche die Stadt Starnberg per Satzung an die Hauseigentümer übertragen hat“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Demnach müssen Grundstücksbesitzer an ihr Grundstück angrenzende Gehwege sowie Zugänge zum Grundstück von Schnee und Eis befreien und gegen Glätte durch das Verteilen von Streugut absichern. Sei kein Gehweg vorhanden, muss ein Streifen von 1,20 Meter Breite am Rande der Fahrbahn freigehalten werden. Die Schneeräumpflicht gelte werktags von 7 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis 18 Uhr. In dieser Zeit müssen die Gehwege und -bahnen sowie die Zugänge zum Grundstück sicher passierbar sein. Hausbesitzer müssten ihre Wege so von Schnee und Eis befreien, dass zwei Personen nebeneinander auf dem Weg laufen könnten. Zur Schneeräumpflicht gehört ebenfalls das Streuen bei Glätte. Auf Gehwegen sind abstumpfende Stoffe wie zum Beispiel Sand oder Splitt zu streuen. Auftauende Streumittel seien nur in Ausnahmefällen wie etwa Eisregen erlaubt.

Beim Parken an den Schneepflug denken

Damit die städtischen Räum- und Streufahrzeuge die Fahrbahnen ebenfalls freihalten können, benötigten sie eine Fahrbahnbreite von mindestens drei Metern. Fahrzeugbesitzer sollen daher beim Parken ihres Autos darauf achten, dass eine entsprechende Breite für die Winterdienstfahrzeuge freibleibe. Außerdem müssen Straßenkreuzungen und Einmündungen freigehalten werden.

Wer es genau wissen will: Die Verordnung ist unter starnberg.de nachzulesen im Bereich „Bürgerservice & Verwaltung“, dann Stadtverwaltung und „Satzungen & Verordnungen“ unter Reinigungs- und Sicherungsverordnung.