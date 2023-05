Ramadama in Starnberg: Abfall füllt einen Kleinbus

Teilen

Erfolgreiche Müllsammler: Freiwillige lasen am Samstag beim Ramadama in Starnberg rund vier Kubikmeter Müll auf. 40 Müllsäcke wurden gefüllt, so die Bilanz der Stadtverwaltung. © oben, bei der Abschlussfeier am Starnberger Betriebshof

Aufzuräumen gab es genug: Rund 50 Freiwillige, darunter Vereine und Kindereinrichtungen, beteiligten sich am Ramadama 2023 in Starnberg.

Starnberg – Abfall in Starnberg und Umgebung haben Dutzende Freiwillige, Vereine und Kindereinrichtungen beim Ramadama der Stadt am Samstag gesammelt. „Die Müllausbeute kann sich sehen lassen: Zusammen haben die tatkräftigen Starnbergerinnen und Starnberger rund vier Kubikmeter Abfall gesammelt, das entspricht in etwa der Menge, die in einen großen Container oder einen Kleinbus reinpasst“, bilanzierte Lena Choi, Sprecherin der Stadtverwaltung. Anders gerechnet: 40 Müllsäcke wurden gefüllt.

Auch dabei: Kinder des Kindergartens am Hirschanger. © Stadt Starnberg

Insgesamt beteiligt waren rund 50 Starnberger Bürgerinnen und Bürger. „Ich danke allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ganz herzlich für ihr Engagement“, betonte Bürgermeister Patrick Janik in einer Pressemitteilung. Beim gemeinsamen Abschlussfest im Starnberger Betriebshof konnten sich die Helferinnen und Helfer über ihren Einsatz austauschen, es gab eine Brotzeit und es wurden Preise, wie Gutscheine für das Seebad oder das Kino, verlost, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Die Stadt Starnberg bedanke sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern sowie bei den Starnberger Unternehmen, die die Tombola-Preise gespendet haben.

Der Weltladen beteiligt sich mit einer eigenen Aktion am großen Sammeln – er nimmt ausgediente Handys und Smartphones entgegen, die dann entweder recycelt oder als Secondhand-Ware weiterverkauft werden. Angenommen werden sie im Weltladen (Kaiser-Wilhelm-Straße 18, weltlaeden.de/starnberg) oder bei einem Stand des Weltladens am Samstag, 13. Mai, auf dem Wochenmarkt.