Rathaus-Zeitplan in Berg: Der Vorsprung schrumpft

Von: Sandra Sedlmaier

Die Größe des neuen Rathauses in Berg lässt sich langsam erahnen. Die Arbeiten am Huberfeld schreiten voran, noch liegen sie im Zeitplan. © Dagmar Rutt

Waren die Arbeiten für das neue Berger Rathaus vor einigen Wochen dem Zeitplan noch sechs Monate voraus, sind es inzwischen nur noch vier. Der Einzugstermin Ende 2024 ist aber nicht in Gefahr.

Berg – Beim Berger Rathaus-Neubau fängt es an, ein bisschen zu knirschen. Der zeitliche Vorsprung, der die bisherige Planung und Durchführung der Baumaßnahmen begleitet hat, ist aber noch vorhanden, wie Bürgermeister Rupert Steigenberger auf Anfrage sagt.

„Im Moment hat sich alles wieder normalisiert“, sagt der Rathauschef. „Wir wollen Ende 2024 einziehen, und das klappt.“ Allerdings sei der zeitliche Vorsprung von einem halben Jahr inzwischen etwas zusammengeschmolzen. „Von den sechs Monaten Vorsprung haben wir zwei verbraucht.“ Die Baugrube am Huberfeld wurde noch im Sommer ausgehoben, das Untergeschoss wird derzeit erstellt. „Jetzt ist wichtig, dass wir die Übergabe vom Rohbauer an den Holzbauer so gestalten, dass wir wieder in der Terminplanung sind.“ Wie berichtet, soll der Großteil des neuen Rathauses aus Holz errichtet werden.

Das Problem mit den Lieferengpässen bei der Fotovoltaik-Anlage will der Bürgermeister so lösen, dass die Ausschreibung der beauftragten Firma möglichst viele Freiheiten lässt. „Wir haben überlegt, so auszuschreiben, dass die Anlage Ende 2024 ans Netz gehen kann, wenn wir einziehen“, sagt er. Dann bleibe es dem Auftragnehmer überlassen, ob er zusammen mit der Dachdeckung die Anlage aufbaue – dann müsse er selbst kein Gerüst aufstellen – oder ob er später selber ein Gerüst aufstelle. Mit dieser Lösung habe der Auftragnehmer einen ausreichend langen Vorlauf. „Wenn wir mit der Ausschreibung bis nächstes Jahr warten, wird es eventuell noch schlimmer“, befürchtet Steigenberger. „Im Moment hat sich die Lage ja wieder normalisiert.“ Wie berichtet, gab es bei der Fotovoltaik-Anlage fürs Rathaus Lieferschwierigkeiten.

Gerade hat der Gemeinderat den Bodenbelag ausgesucht: Jura-Kalkstein für die Flure und die Treppen, Marazzi-Fliesen für die sanitären Anlagen, ein strapazierfähiges geöltes Hochkantlamellenparkett für die Büros, das auch für eine Fußbodenheizung geeignet ist. Der Gemeinderat nahm die Materialauswahl zur Kenntnis.