Wohnen mit der Sonne

Bauwilliger Prof. Otto Gaßner will ein geplantes Doppelhaus Richtung Westen verrücken - das Bauamt ist nicht einverstanden.

Starnberg – Wenn zurzeit die Sonne scheint, merkt man auf dem Grundstück hinter dem Schlossberg den Unterschied, sagt Christian Gaßner. „Dort, wo Schatten liegt, ist es saukalt, wo die Sonne scheint, ist es warm.“ Deshalb solle ein geplantes Doppelhaus neun Meter weiter Richtung Westen rücken – Stadt und Landratsamt lehnen das ab. Damit beschäftigt sich das Verwaltungsgericht.

Ortstermin und mündliche Verhandlung am Donnerstag an der Vordermühlstraße: Gassner und Rechtsanwalt Christian Langgartner sprechen für Prof. Otto Gaßner. Der UWG-Stadtrat ist der Bauwillige. Warum ihm Bauamt und Landratsamt die Verschiebung innerhalb des Baufensters verweigern, kann sein Sohn Christian vor Ort nur mutmaßen. „Vielleicht ist es auch Sturheit oder es liegt am politischen Hintergrund des Bauwilligen. Ich finde es wirklich unverständlich“, sagt der Jurist.

Der Parkplatz würde wegfallen

Für die künftigen Mieter gehe es aber um Lebensqualität. In den Planungen fällt der derzeitige Parkplatz auf dem etwa 1600 Hektar großen Grundstück weg. Seit über 20 Jahren werde der vermietet, sagt Christian Gaßner. Mitarbeiter der VR-Bank nutzten die Stellplätze.

Das stört Bauamt und Landratsamt aber nicht. Es geht um die Verschiebung des Gebäudes im Bebauungsplan Schlossberg-Nord. „Es rutscht in eine Freifläche rein“, argumentierte Baujuristin Rebecca Zettl. „Was ist das dann für ein Vorbild? Ein Baufenster gibt es nicht ohne Grund.“ Michael Christian, Leiter der Stadtplanung, deutete immerhin an, die Stadt könne sich ein leichtes Verrutschen des Gebäudes vorstellen.

Verfahren wurde ausgesetzt

Dass der Bauwillige eventuell gar nicht auf Stadt und Landratsamt angewiesen sein könnte, machte dann der Vorsitzende Richter Johann Oswald vor Ort deutlich. „Die Stadt hat ein Baufenster festgesetzt und darin einen Baum so platziert, dass er in nicht unerheblichem Maß im Baufenster liegt. Das geht so nicht.“ Würde das Gericht urteilen, könne das dazu führen, dass Teile oder gar der gesamte Bebauungsplan unwirksam sind. Im ersten Fall „könnte der Kläger so bauen, wie er möchte“. Im anderen Fall läge die Fläche wohl im Außenbereich „und das Vorhaben könnte so nicht realisiert werden“.

Das Verfahren wurde zunächst ausgesetzt, die Parteien wollen sich nach den Osterferien noch mal zusammensetzen. „Spätestens im Herbst würden wir entscheiden wollen“, mahnte Richter Oswald.