Regen, Regen, Regen: Bauern in Sorge

Dauerzustand unterm Regenschirm: Sabina (18, l.) und Maria (18) ließen sich vom schlechten Wetter nicht abhalten und kamen aus Gauting für einen Spaziergang an den Starnberger See. Der Regen wird wohl noch andauern. © Dagmar Rutt

Bis zu 45 Liter Regen je Quadratmeter in 24 Stunden wurden diese Woche im Landkreis Starnberg gemessen, und es regnet weiter. Den Bauern bereitet das Kopfzerbrechen.

Landkreis – An 20 der vergangenen 30 Tage hat es im Landkreis mehr oder minder stark geregnet, und ein Ende scheint nicht in Sicht. Zumindest bis nächsten Donnerstag regnet es weiter, wenn auch nicht durchgehend. Am Mittwoch und Donnerstag goss es stellenweise jedoch wie aus Eimern, in Gilching und bei Starnberg wurden 45 Liter Niederschlag je Quadratmeter in 24 Stunden gemessen. Generell fiel heuer bisher mehr Niederschlag als im Vorjahr – an der Messstelle Rothenfeld etwa 267 Liter in diesem nach 171 Litern im Vorjahr. Die Pegel steigen, manche stärker, von einer Hochwasserlage gehen die Behörden derzeit aber nicht aus. Der Regen nervt aber viele.

Den Landwirten bereitet der viele Regen laut Kreisobmann Georg Holzer hingegen Sorgen. „Der Regen im April war gut für den Wasserhaushalt im Boden“, sagt er. Allerdings sehnt Holzer, mit 530 Rindern in Diemendorf der größte Milchbauer im Landkreis, vier oder fünf trockene Tage am Stück herbei. „Wir können gerade gar nichts tun – weder Futtermais säen noch Gras ernten.“ Ackerbaubetriebe, die Kartoffeln, Soja oder Körnermais anbauen, bräuchten ein trockenes Saatbeet. Und wer noch nicht angesät hat, bekomme später wohl ein Problem. Holzer: „Am Ende könnten die Sonnentage für die Reifung fehlen. Da müsste es schon ein wunderschöner Herbst sein.“

Was den Landwirt auch beschäftigt: seine 200 Jungrinder auf der Weide. „Die machen alles kaputt, es ist die pure Katastrophe.“ Die Tiere müssten aber raus aus dem Stall, um für den Almsommer in Österreich zu trainieren. Sie bräuchten „Kondition“ und müssten vom Kraftfutter wegkommen. Holzer stellt sich darauf ein, die derzeit vollgesogenen Wiesen später zu walzen. Grünland erhole sich glücklicherweise von selbst relativ gut. (ike/gma)