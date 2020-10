Regennasse Fahrbahn: Porsche-Fahrer kann nicht bremsen und fährt in VW Up

Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfall, der sich heute Früh auf der Autobahn A95 Richtung München ereignet hat. Unfallursache war ein Gegenstand auf der Fahrbahn.

Starnberg – Ein Gegenstand auf der Fahrbahn, ein schnelles Auto und eine regennasse Fahrbahn: Durch diese drei Komponenten ist es am Montagmorgen zu einem Unfall auf der Autobahn A 95 in Richtung Starnberg gekommen. Die Bilanz: Die beiden beteiligten Fahrer verletzten sich leicht, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 35 000 Euro.

Ein 20-jähriger Porsche-Fahrer aus Breitbrunn war um kurz nach 8 Uhr in Richtung München unterwegs. Und zwar vermutlich ein bisschen zu schnell angesichts der nassen Fahrbahn, wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Weilheim sagte. Das Pech des Breitbrunners: Ein noch unbekannter Auto- oder Lastwagenfahrer hatte ein Teil verloren, dass auf der linken Fahrspur liegengeblieben war. Der Breitbrunner sah es laut Polizei gegen 8.15 Uhr wohl, konnte aber nicht mehr ausweichen. „Der Porsche-Fahrer bremste und kam dabei nach rechts auf die mittlere Fahrspur“, so der Polizeisprecher. Dort fuhr eine 23-jährige Wielenbacherin mit ihrem VW Up. Der Porsche fuhr seitlich in den Kleinwagen, der ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Der Porsche ist an der rechten Seite wurde auch erheblich beschädigt. Die beiden Fahrzeuge kamen am Seitenstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden zur Abklärung eventuell schwererer Verletzungen ins Starnberger Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 35 000 Euro, schätzen die Beamten. Auch an der rechten Leitplanke entstand ein Schaden: etwa 500 Euro.

Noch weiß die Polizei nicht, welcher Art das auf der Fahrbahn liegengebliebene Teil ist und woher es stammt. Die Beamten suchten die Autobahn ab und stießen auf einen Metallgegenstand. Ob er das Teil ist, muss noch geklärt werden.

Zur Klärung des Unfalls war eine Spur der Autobahn gesperrt. Nur während des Abschleppens der beiden Unfallfahrzeuge war die Autobahn für kurze Zeit voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Hohenschäftlarn und Neufahrn waren mit vier Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort.