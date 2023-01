Rein statistisch: Jeder Dritte im Kreis Starnberg 2022 mit Corona infiziert

Teilen

Positiv auf das Coronavirus getestet wurde 2022 jeder dritte im Landkreis. Man muss diese Statistik aber differenziert betrachten. © IMAGO/Christian Ohde

Die Fallzahlen sind niedrig, manche reden vom Ende der Pandemie. Doch das Landratsamt bleibt vorsichtig und hält Teams zur Kontaktnachverfolgung in Bereitschaft – für den Fall neuer Mutationen.

Landkreis – Jeder dritte Landkreisbürger hat sich rein statistisch im Jahr 2022 mit Corona infiziert. Das lässt sich aus der Jahresbilanz errechnen. 48 330 Covid-Fälle waren dem Landratsamt im vorigen Jahr gemeldet worden, es waren in Wirklichkeit aber sehr viel mehr. Seit Pandemiebeginn wurden 59 261 Fälle registriert, daher entfielen 81 Prozent aller Infektionen auf das Jahr 2022 – vor allem eine Folge der ansteckenderen Mutante Omikron. Obwohl Covid-19 nach wie vor eine meldepflichtige Krankheit ist, tauchen viele Fälle nicht in der Statistik auf – sie basiert auf PCR- oder professionellen Schnelltests. Viele Infizierte lassen es inzwischen bei Selbsttests bewenden; eine Pflicht zum PCR- bei positivem Schnelltest gibt es in Bayern nicht, in anderen Bundesländern schon. Das Landratsamt bleibt jedoch vorsichtig.

Im Jahresverlauf gab es bis März fast durchgehend steigende Infektionszahlen, seither gehen sie zurück mit Ausschlägen im Juli und Oktober 2022. Nachmeldungen eingerechnet, wurde das Maximum der Sieben-Tage-Inzidenz mit 3129 Ende Januar erreicht, am niedrigsten war sie im Dezember – zu dieser Zeit waren viele Regeln aufgehoben, die Zahl der gemeldeten Fälle sank rapide. Im Jahr 2022 wurden 44 Todesfälle gemeldet, davon 31 mit Covid-19 und 13 an Covid-19. Es waren fast ausschließlich Hochbetagte.

Dass viele keinen „offiziellen“ Test mehr machen lassen, sorgt für eine verfälschte Statistik. Das gilt auch für andere meldepflichtigen Krankheiten. „Wenn zum Beispiel eine Person mit grippalen Symptomen nicht zum Arzt geht, wird uns keine Influenza oder kein Covid-19-Fall gemeldet“, erklärte Kreissprecherin Barbara Beck.

Mehr als 30 Mitarbeiter weiter für Kontaktnachverfolgung im Dienst

Und was kommt 2023? Das weiß niemand, aber das Landratsamt bleibt gerüstet. Mehr als 30 von der Regierung von Oberbayern für die Kontaktnachverfolgung (die seit April 2022 nicht mehr für einzelne Infektionsfälle erfolgt) abgestellte Mitarbeiter sind weiter im Dienst, in Spitzenzeiten waren es 104 Stellen. „Die Tätigkeit der Mitarbeiter liegt weiterhin darin, die Personen, deren positiver Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion dem Gesundheitsamt gemeldet wird, zu kontaktieren. Das Vorgehen bei Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen wie Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern ist dabei nach wie vor unverändert. Diese Ausbruchsgeschehen sind wie bisher zu bearbeiten“, so Beck. Zumindest bis Jahresmitte wird das Personal nicht reduziert, um für eventuelle Fallanstiege oder neue Mutationen gewappnet zu sein. „Die Pandemie ist noch nicht beendet“, betonte die Sprecherin. Die Mitarbeiter strukturierten derzeit auch die Digitalisierung neu.

Es gibt auch noch andere Infektionskrankheiten, vor allem die Grippe (Influenza), deren Fallzahlen seit Oktober steigen und damit früher als in anderen Jahren. In den 29 Monaten zwischen April 2020 bis September 2022 gab es insgesamt im Kreis nur 57 Fälle – in den vergangenen drei Monaten waren es 748, davon allein 484 im Dezember (Corona-Fälle im Dezember: 643). Und das sind nur die bestätigten Infektionen.