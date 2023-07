Rekord-Ergebnis und viele Auszeichnungen

Ohne Fahrrad ging es auch im Landratsamt nicht: Landratsstellvertreter Georg Scheitz (l.) zeichnete diese Woche die fleißigsten Teilnehmer am Stadtradeln aus. Der Landkreis insgesamt hat ein Rekord-Ergebnis erreicht. © Dagmar Rutt

Mit einem Rekord-Ergebnis hat der Landkreis Starnberg das Stadtradeln 2023 abgeschlossen. So viele Kilometer erradelten Landkreisbürger noch, seit der Kreis bei der Klimaschutzaktion teilnimmt.

Landkreis – Die Freude war groß bei der Auszeichnung der fleißigsten Stadtradler diese Woche im Starnberger Landratsamt – der Kreis hat schließlich mit rund 929 000 Kilometern das beste Ergebnis in der Geschichte des STAdtradelns eingefahren. Die besten Leistungen in 14 unterschiedlichen Kategorien hat der stellvertretende Landrat Georg Scheitz geehrt. „Der Wettbewerb um die meisten Kilometer spornt an und schafft damit gleichzeitig Aufmerksamkeit für die Bedeutung des Radfahrens als nachhaltige Mobilitätsalternative wie für die persönliche Gesundheit“, sagte er.

Die Eckdaten: 928 798 Kilometer haben 5268 Radfahrerinnen und Radfahrer in den drei Wochen 18. Juni bis 8. Juli zusammenbekommen, und das trotz der in dieser Zeit hochsommerlichen Temperaturen. Rund 250 000 Kilometer kamen beim Schulradeln zusammen, bilanzierte das Landratsamt. 17 Schulen hatten sich beteiligt und sich gegenseitig angespornt. Das hat vor allem das Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting erneut unter Beweis gestellt: In der Kategorie „Schule mit den meisten Fahrradkilometern“ mit insgesamt 82 998 Kilometern und „Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden“ mit 750 aktiven Teilnehmenden hat es landkreisweit gewonnen und belegt bayernweit derzeit die Plätze sechs (meiste Kilometer) und vier (meiste Teilnehmende).

Lob für Einsatz der Schulen

Die Schulen erhielten neben jeweils einer Urkunde auch eine Medaille. Daniel Pichlmeier, Radverkehrsbeauftragter im Landratsamt, lobte den Einsatz: „Auch dieses Jahr haben die Schülerinnen und Schüler wieder gezeigt, wie viel sich mit dem Fahrrad für den Klimaschutz erreichen lässt. Knapp 41 Tonnen CO 2 konnten damit eingespart und gleichzeitig der oft bewegungsarme Alltag aktiver gestaltet werden.“

Durch das Rekord-Ergebnis im Kreis liegt er auch im Vergleich weit vorne: „Damit liegt der Landkreis derzeit bayernweit auf einem sehr guten 7. Platz. Mit dieser Leistung konnten gleichzeitig insgesamt 150 Tonnen CO 2 eingespart werden. So hoch wäre nämlich der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gewesen, wenn diese Strecke nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto zurückgelegt worden wäre“, erklärte Kreissprecher Stefan Diebl. Stadtradeln-Koordinator Herbert Schwarz vom Landratsamt freut sich über das Top-Ergebnis: „Jeder Radkilometer, der eine Fahrt mit dem Auto ersetzt, ist Klimaschutz pur.“

Die Ergebnisse in den 14 Kategorien:

Kommunen mit den meisten Radl-Kilometern: 1. Gauting (207 299), 2. Gilching (164 556), 3. Starnberg (148 880 km).

1. Gauting (207 299), 2. Gilching (164 556), 3. Starnberg (148 880 km). Kommunen mit den meisten Radl-Kilometern pro Einwohner: 1. Weßling (15,5 Kilometer), 2. Gauting (9,8), 3. Gilching (8,5).

1. Weßling (15,5 Kilometer), 2. Gauting (9,8), 3. Gilching (8,5). Kommune mit dem radlaktivsten Kommunalparlament: 1. Inning (acht von 17), 2. Weßling (acht von 21), 3. Starnberg (elf von 31).

1. Inning (acht von 17), 2. Weßling (acht von 21), 3. Starnberg (elf von 31). Schulen (Kilometer gesamt): 1. Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting (82 998), 2. Arnoldus-Grundschule Gilching (58 829), 3. Realschule Gauting (40 360).

1. Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting (82 998), 2. Arnoldus-Grundschule Gilching (58 829), 3. Realschule Gauting (40 360). Kindergärten/Kitas (Kilometer gesamt): 1. Kindergarten-Tornado, Starnberg (26 065), 2. Haus für Kinder St. Johannes, Inning (4053), 3. Kindergarten Kunterbunt, Herrsching (2127).

1. Kindergarten-Tornado, Starnberg (26 065), 2. Haus für Kinder St. Johannes, Inning (4053), 3. Kindergarten Kunterbunt, Herrsching (2127). Unternehmen/Betriebe (Kilometer gesamt): 1. Webasto Stockdorf, Gauting (35 841), 2. TQ-Systems GmbH, Landkreis (20 280), 3. 3M, Seefeld (19 582).

1. Webasto Stockdorf, Gauting (35 841), 2. TQ-Systems GmbH, Landkreis (20 280), 3. 3M, Seefeld (19 582). Gesundheitswesen (Kilometer gesamt) 1. Klinikradler, Landkreis (4534), 2. Diashop, Gauting (3877), 3. 4benefits, Starnberg (2408).

1. Klinikradler, Landkreis (4534), 2. Diashop, Gauting (3877), 3. 4benefits, Starnberg (2408). Vereine (Kilometer gesamt): 1. Seniorentreff Starnberg (20 833), 2. MRSV, Starnberg (10 423), 3. Kneipp-Verein Starnberg (9671).

1. Seniorentreff Starnberg (20 833), 2. MRSV, Starnberg (10 423), 3. Kneipp-Verein Starnberg (9671). Familien (Kilometer gesamt): 1. Schäff’s, Inning (3107), 2. Speichensalat und Kettenbruch, Andechs (2685), 3. Leitenberg 3, Inning (2441).

1. Schäff’s, Inning (3107), 2. Speichensalat und Kettenbruch, Andechs (2685), 3. Leitenberg 3, Inning (2441). Ämter/Verwaltungen (Kilometer gesamt): 1. Die Landratsamtler (10 221), 2. Bibliothek Krailling (3408), 3. Rathaus-Team Starnberg (2256).

1. Die Landratsamtler (10 221), 2. Bibliothek Krailling (3408), 3. Rathaus-Team Starnberg (2256). Parteien (Kilometer gesamt): 1. GreenTeam, Berg (5843), 2. Die Grünen und Freundinnen/Freunde, Gilching (4836), 3. Rote Radler Berg (3903).

1. GreenTeam, Berg (5843), 2. Die Grünen und Freundinnen/Freunde, Gilching (4836), 3. Rote Radler Berg (3903). Radlaktivste Ortsteile und Bürger-Teams (Kilometer gesamt): 1. 1013 Jahre Wangen, Starnberg (9599), 2. Feuerwehr Berg (8152), 3. Katzenstein Radler, Weßling (5143).

1. 1013 Jahre Wangen, Starnberg (9599), 2. Feuerwehr Berg (8152), 3. Katzenstein Radler, Weßling (5143). Team mit den meisten Radl-Kilometern je Teammitglied: 1. Boomerang, Herrsching (1342), 2. Radgesetz – aber in echt, Krailling (1195), 3. Katzenstein Radler, Weßling (857).

1. Boomerang, Herrsching (1342), 2. Radgesetz – aber in echt, Krailling (1195), 3. Katzenstein Radler, Weßling (857). Radsport (Kilometer gesamt): 1. BikeIt Starnberg e.V. (15 008), 2. TSV Hechendorf Rad, Seefeld (9830), 3. Fahrrad Nandlinger, Herrsching (2632).