Ganz unheimliche Masche: Telefonbetrüger legen Rentner-Ehepaar rein

Von: Peter Schiebel

Telefonbetrüger haben ein Rentner-Ehepaar aus Starnberg hinters Licht geführt und Wertgegenstände im Wert von 60 000 Euro erbeutet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte

Ein Rentnerpaar aus Starnberg im Alter von 74 und 87 Jahren ist am Mittwoch von Telefonbetrügern aufs Kreuz gelegt worden. Das Ehepaar händigte den Kriminellen Wertgegenstände für rund 60 000 Euro aus. Ein Detail an der Tat ist besonders unheimlich.

Starnberg – Kann das wirklich Zufall gewesen sein? Oder haben die Täter in diesem Fall vorher sogar Erkundigungen über ihre späteren Opfer eingeholt, ehe sie sie mit einem sogenannten Schockanruf in die Falle lockten? Das ist eine der Fragen, die die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck derzeit beschäftigt.

Fakt ist, dass am Mittwoch gegen 10 Uhr bei einem Rentner-Ehepaar in Starnberg – sie ist 74 Jahre alt, er 87 – das Telefon klingelte. Und jetzt wird es unheimlich: Es meldete sich nämlich eine angebliche Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in Italien. „Diese gab vor, dass die Tochter des Paares einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, , weshalb sie festgenommen worden sei. Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 100 000 Euro könne sie der Gefängnisstrafe entgehen“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Sprecherin Katja Press: „Da die Tochter tatsächlich in Italien wohnt, glaubten die Rentner der Betrügerin diese Geschichte.“

Die Senioren waren durch den Anruf offenbar so geschockt und eingeschüchtert, dass sie in dem festen Glauben, ihrer Tochter zu helfen, auf die Forderungen der Anruferin einging. Das führte unter anderem dazu, dass die 74 Jahre alte Frau auf Anweisung der vermeintlichen Botschaftsmitarbeiterin nach München fuhr. Dort sollte sie mitten in der Innenstadt, auf der Pacellistraße, einen Polizeibeamten treffen und sich vernehmen lassen.

Nachdem die Frau das Haus in Starnberg verlassen hatte und ihr Ehemann allein zurückgeblieben war, klingelte gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür. Er ließ sich nun von dem 87-Jährigen Wertgegenstände im Wert von rund 60 000 Euro aushändigen.

Derweil wartete seine Ehefrau an dem ausgemachten Treffpunkt in München mehrere Stunden lang auf einen Polizeibeamten – natürlich vergeblich. Als selbst über einen langen Zeitraum niemand auftauchte, dämmerte es der Frau, dass sie und ihr Ehemann Betrügern aufgesessen waren. Sie ging zur Wache des Münchner Polizeipräsidiums an der Ettstraße und erstattete Anzeige – „leider zu spät“, wie die Ingolstädter Kollegen schreiben. Zu dem Zeitpunkt war es bereits 17.22 Uhr, also knapp siebeneinhalb Stunden nach dem ersten Anruf.

Insgesamt seien in den vergangenen Tagen zahlreiche sogenannte Schockanrufe im Bereich der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck eingegangen, sagt Katja Press auf Anfrage des Starnberger Merkur. Die Kripo ist für die Landkreise Starnberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg zuständig. In acht Fällen hätten die angerufenen Personen Anzeige erstattet. Dabei hätten die Angaben der Anrufer variiert. „Vom falschen Polizist bis zum falschen Staatsanwalt war alles dabei“, berichtet die Sprecherin. Die Masche mit der italienischen Botschaft war also kein Merkmal aller Anrufe in dieser Zeit.

Die Kripo nimmt den Starnberger Fall zum Anlass, um erneut vor den Telefonbetrügern zu warnen. „Polizeibeamte oder Staatsanwälte melden sich niemals telefonisch bei Angehörigen, um Kautionszahlungen zu fordern. Falls Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf und wählen den Notruf 110 oder besprechen dies persönlich mit ihren Angehörigen.“ Weitere Verhaltenstipps und Hinweise zu der Betrugsmasche sind auch auf der Internetseite für polizeiliche Kriminalprävention zu finden: polizei-beratung.de und dann im Bereich „Themen und Tipps, Betrug durch falsche Polizisten“.