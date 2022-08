Riedeselstraße bis zu zwei Wochen dicht

Die Riedeselstraße wird nächste Woche gesperrt. © Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Riedeselstraße in Starnberg wird ab nächstem Montag für etwa zwei Wochen gesperrt. Selbst wenn die Bauarbeiten schneller gehen - die Busse fahren bis 9. September anders.

Starnberg/Söcking – Die Riedeselstraße auf Höhe der Hausnummer 43 und 46 muss im Zeitraum vom kommenden Montag, 29. August, bis längstens Freitag, 9. September, gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Montag angekündigt.

Grund für die Sperrung seien Arbeiten an den Sickerschächten. Die Baustelle befindet sich im Abschnitt nahe der Hanfelder Straße, nicht in Söcking. Eine Öffnung der Riedeselstraße sei, abhängig vom Arbeitsfortschritt, voraussichtlich bereits vor dem 9. September möglich, wie es in der Mitteilung des Rathauses weiter heißt.

Es werde eine Umleitungsstrecke über die Hanfelder und die Alpspitzstraße eingerichtet. Dadurch müssen die ÖPNV-Haltestellen „Söcking, Watzmannstraße“ und „Söcking, Max-Josefs-Höhe“ für die Dauer der Sperrung entfallen. Auf der Umleitungsstrecke wird eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Watzmann-/Alpspitzstraße aufgestellt. Fahrgäste werden durch eine Fahrgastinfo des MVV gesondert informiert. Die Bus-Regelungen sind unabhängig vom Baufortschritt. Sollte eine Öffnung der Riedeselstraße verfrüht möglich sein, so die Stadt, bleibe die Busumleitung dennoch bis 9. September bestehen.

Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs der Riedeselstraße werden vorab über die Einschränkungen informiert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich weiterhin passieren.