Riesen-Sack für den eigenen Garten: Ab Frühjahr neuer Grüngut-Abholdienst

Der Abfallentsorger AWISTA bietet ab Frühjahr einen neuen Abholdienst für Grüngut – um die Wertstoffhöfe zu entlasten. Die „BigBags“ fassen mehr als eine Tonne.

Landkreis – Ein Kubikmeter ist eine ganze Menge, vor allem, wenn es Grüngut ist. So viel passt in einen sogenannten BigBag, eine Art stabile Tasche, die der AWISTA ab nächstem Frühjahr allen Privathaushalten für die Grüngut-Entsorgung anbietet. Die Beutel, die bis zu 1,2 Tonnen wiegen können, werden nach Absprache abgeholt. Der Preis: 39 Euro pro Stück für alles.

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens hat den Plan gestern abgesegnet, der auch eine Konsequenz aus der Corona-Krise ist und zunächst ein Jahr als Test laufen soll. AWISTA-Vorstand Christoph Wufka erklärte, in den vergangenen Monaten habe der Druck auf die Wertstoffhöfe zugenommen, zu den Hoch-Zeiten des Grünguts im Frühjahr und Herbst käme jeder zweite Wertstoffhof-Kunde deswegen. Insbesondere Starnberg will der AWISTA wegen der anstehenden Öffnung der Petersbrunner Straße zur B 2 entlasten.

Im Preis von 39 Euro sind BigBag und Abholung enthalten, die nach Terminabsprache binnen einer Woche mit einem Kranfahrzeug erfolgen wird. Ist mehr als Grüngut drin, also auch Restmüll, berechnet der AWISTA dessen Entsorgungskosten zusätzlich. Für die Abholung muss man nicht zu Hause sein. Zunächst sind 300 BigBags bestellt, die mehrfach verwendbar sind. Der Bürger kann sich immer einen kaufen, auf Wertstoffhöfen, in der Geschäftsstelle und eventuell auch per Post. Es gibt dann ein Infoblatt zu den Voraussetzungen – so muss der Standort wegen der Abholung per Kran auch per Lkw erreichbar sein.

Den Riesenbeutel könne man sich auch mit dem Nachbarn teilen für Rasenschnitt, Laub, zerkleinerte Äste und dergleichen mehr – und sich die Fahrt zu Wertstoffhof oder Kompostieranlage sparen. Der AWISTA setzt große Hoffnung in das Projekt, wie es weit und breit nicht zu finden ist. „Es ist ein Test, wir schauen, wie es ankommt“, sagte Wufka. Sollten die Bürger die BigBags doch nicht annehmen, wird in einem Jahr neu gerechnet – und der Beutel kommt in die Tonne. Apropos Tonne: Das Holsystem für Grüngut soll auch die Biotonnen entlasten, in denen sich viel Grüngut findet.

Im Verwaltungsrat gab es über den Vorschlag keine große Diskussion, aber viel Zuspruch. Drei Mitglieder wollten gleich einen BigBag bestellen, darunter der Verwaltungsratschef, Landrat Stefan Frey. Noch hat der AWISTA aber keine BigBags, weil diese noch in Arbeit sind. Start ist ja erst im Frühjahr. BigBags kennt man von Baustellen oder aus der Landwirtschaft. An andere Einsatzmöglichkeiten oder andere Formen des Holsystems, etwa für Kartonagen, denkt der AWISTA nicht.