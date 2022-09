Riesengroßer Bedarf an Deutsch-Kursen - VHS mit Extra-Angeboten für Ukrainer

Von: Peter Schiebel

Gut gelaunt ins neue Semester: Die Leiterin der VHS Starnberger See, Christine Loibl (r.), und die für Sprachen und Beruf zuständige Bereichsmanagerin, Lisa Aulinger, mit dem neuen Programmheft. © Andrea Jaksch

Zum voraussichtlich letzten Mal vor der geplanten Fusion mit der Volkshochschule Herrsching hat die VHS Starnberger See gestern ihr neues Semesterprogramm vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Sprachkursen für Menschen aus der Ukraine.

Starnberg – Ein Skateboard-Kurs für Kinder mit dem Bayerischen Meister Tom Cat, Pilates zu allen Tageszeiten und Lebenslagen, Fotobücher erstellen, Computerprogramme lernen, sich in Kunst und Kultur vertiefen und immer wieder Sprachen, Sprache, Sprachen: So bunt wie das Leben, so abwechslungsreich ist das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Starnberger See, das VHS-Leiterin Christine Loibl und die Programmbereichsmanagerin Sprachen und Beruf, Lisa Aulinger, gestern Nachmittag vorgestellt haben. Es umfasst insgesamt 549 Kurse und Veranstaltungen, ein gutes Fünftel davon (118) findet online oder hybrid statt.

Einen der größten Bereiche bilden die Integrationskurse, also die Kurse, in denen Migranten die deutsche Sprache lernen. Aulinger berichtete von einer „enormen Nachfrage“, Loibl nannte den Bedarf „riesengroß“ – auch von Geflüchteten aus der Ukraine. 39 einzelne Module gibt es, etwa zehn mehr als im zurückliegenden Semester – von der einfachsten Niveaustufe, A1, bis zur zweithöchsten, C1, was fachkundigen Sprachkenntnissen entspricht. Dazu kommen zwölf offene Deutsch-Kurse, deren Teilnahme nicht an das Vorhandensein von Berechtigungsscheinen geknüpft ist. Rund 180 Menschen können in diesen Kursen die deutsche Sprache erlernen, vornehmlich dürfte es sich um Ukrainer handeln. „Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine haben keine oder nur rudimentäre Deutschkenntnisse“, sagte Lisa Aulinger. Sie hat die zu Ende gehenden Sommerferien auch dazu genutzt, Dozenten für das umfangreiche Angebot zu finden, was eine große Herausforderung sei, wie sie sagte.

Während das Lernen von Sprachen für die einen der Schlüssel zu einem Leben in einem neuen Land ist, kann es für andere Zeitvertreib, Hobby oder auch das Stillen von Wissensdurst sein. Und so findet sich zwischen all den Kursen in Englisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Bairisch und rund einem Dutzend Sprachen mehr als neues Angebot auch „Italienisch Be-greifen“. Gemeinsam mit ihrem Dozenten schmieden die Teilnehmer ein Schmuckstück und pendeln dabei zwischen Deutsch und Italienisch – Vorkenntnisse in Italienisch seien genauso wenig erforderlich wie im Goldschmieden, versichert die VHS. Ganz neu im Angebot ist auch ein Ukrainisch-Kurs.

Neben „Sprachen und Integration“ sowie „Beruf und IT“ ist „Gesundheit und Fitness“ mit 87 Angeboten der am meisten gebuchte Bereich. „Das Semester startet in Präsenz, man kann aber auch online teilnehmen“, sagte Lisa Aulinger. Ein weiterer Themenbereich ist „Gesellschaft und Leben“, in den unter anderem das „Studium generale“ fällt, also die Wissenschaft für alle. Dazu kommen „Kultur und Kreativität“ sowie die „Junge VHS“ mit 42 speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Neue Angebote dabei sind unter anderem ein Besuch bei der Wasserwacht in Percha sowie Workshops zu Fake News und Hate Speech.

Im zurückliegenden Frühjahrssemester habe es bei der VHS Starnberger See 3554 Anmeldungen gegeben, sagte Leiterin Christine Loibl – knapp 900 weniger als im letzten Frühjahrssemester vor Corona im Jahr 2019. „Die Volkshochschulen zählten zu den großen Verlierern der Pandemie“, sagte sie. Immerhin stiegen die Teilnehmerzahlen aber wieder von Semester zu Semester.

Das Herbst-/Wintersemester 2022/23 startet am 26. September, Buchungen sind ab sofort möglich. Alle Informationen dazu finden sich im Internet auf vhs-starnberger-see.de und in den insgesamt 5000 Programmheften, die unter anderem in Rathäusern und Programmheftboxen ausliegen. Es dürfte übrigens das letzte Heft der VHS Starnberger See sein, nachdem die Fusion mit der Volkshochschule Herrsching demnächst fix sein soll.