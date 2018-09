Riesentomate in Söcking - sie wiegt 760 Gramm

Anton und Brigitte Lamprecht haben in ihrem Garten in Neusöcking ein echtes Prachtexemplar geerntet: Eine 760-Gramm-Tomate.

Starnberg – In 25 Jahren Gärtnerkarriere haben sie so etwas noch nicht erlebt: Am Dienstag ernteten Anton und Brigitte Lamprecht in ihrem Garten in Neusöcking eine ausgesprochen große Tomate, die es auf der Waage auf satte 760 Gramm bringt. Zum Vergleich: Normale Tomaten haben oft um die 100 Gramm.

„Erklären kann ich mir das nicht“, sagt der ehemalige Trockenbaumonteur Anton Lamprecht (81) über seinen Erfolg. Zwar sei es für so genannte Ochsenherz-Tomaten – um eine solche handelt es sich – nicht ungewöhnlich, ein Pfund oder mehr zu wiegen. In dem guten Vierteljahrhundert, in dem er sich nach eigenen Angaben schon als Hobbygärtner betätigt, sei ihm ein solches Exemplar jedoch noch nicht untergekommen. Vorsichtshalber versichert er deshalb: „Berühmt werden will ich ja gar nicht.“

+ Gärtner und ihr Erfolg: Anton und Brigitte Lamprecht mit der 760-Gramm-Riesentomate. Fotos: Privat

Dabei hat er mittlerweile 44 Tomatenstauden in seinem kleinen Garten im Süden Starnbergs, in dem er auch Gurken, Bohnen, Kräuter, Äpfel und anderes anbaut. Die Erträge verschenken die Lamperts, wenn sie sie nicht zum Kochen oder als Saatgut benutzen, häufig an Freunde und Verwandte.

Viel Zeit zum Bestaunen der Tomate bleibt allerdings nicht. Brigitte Lamprecht (78) sagt: „Die wird gegessen.“ Und zwar am liebsten zur Brotzeit. Und versichert: „Sehr gut wird die!“ jst