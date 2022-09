Roboter Nao begrüßt 800 Besucher

Von: Laura Forster

Das Team des Bayern-Lab in Starnberg: Leiter Andreas Winkler (l.) mit seinen Mitarbeitern Peter Schmid und Cassandra Bumann. Roboter Nao ist nur einer von vielen Attraktionen der Ausstellung. © andrea jaksch

Seit Mai dreht sich an der Hauptstraße 21 alles um die Digitalisierung. Mit Attraktionen wie einer VR-Brille, einer Sandbox oder einem 3D-Drucker wollen die Mitarbeiter des Bayern-Labs den Bürgern digitale Trends näher bringen – bisher mit großem Erfolg.

Starnberg – „Herzlich willkommen im Bayern-Lab Starnberg“, begrüßt Roboter Nao vom französischen Hersteller Aldebaran Robotics mit leicht blecherner Stimme die Besucher des Bayern-Labs Starnberg. Seine Augen leuten dabei auf und er hebt eine Hand. Nao ist nur eines von vielen Ausstellungsstücken, die es seit Mai an der Hauptstraße 21 zu sehen gibt. „Wir möchten die Digitalisierung den Bürgerinnen und Bürgern nahebringen“, sagt Leiter Andreas Winkler. Das Lab in Starnberg ist das elfte offene Zentrum für digitale Wissensbildung in Bayern, die eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat sind. Bis Ende des Jahres sollen noch die Standorte Forchheim und Lohr am Main eröffnet werden.

Die Bayern-Labs hatte das Ministerium anfangs nur für den ländlichen Raum vorgesehen, Starnberg ist eine Ausnahme. „Es läuft jedoch sehr gut“, sagt Vermessungsingenieur Andreas Winkler. Rund 800 Besucher waren schon vor Ort und haben sich die verschiedenen digitalen Attraktionen angeschaut. Durchschnittliche Verweildauer: eineinhalb Stunden. „Allein am Tag der offenen Tür kamen 150 Menschen. Das Interesse ist auf jeden Fall da.“ Die Zielgruppe der Labs: 9 bis 99 Jahre.

Neben dem Roboter Nao hat der 350 Quadratmeter große Raum noch weitere Ausstellungsstücke zu bieten, wie eine Sandbox, die in sekundenschnelle jede topografische Karte nachstellen kann, eine Eiszeit oder sogar einen Vulkanausbruch. Auch ein 3D-Drucker, ein Drohnensimulator und ein Virtual-Reality-Laufband gibt es im Bayern-Lab zu bestaunen. Letzteres ermöglicht den Besuchern mit einer Brille und einer Art Hopser für Erwachsene durch Schlösser Bayerns zu streifen.

Neben der Laufkundschaft beschäftigt sich Winkler auch mit Vereinen, Schulen, Kommunen. „Wir bieten zusätzlich zur Ausstellung Vorträge, Workshops und Projekte an.“ Mit dem Seniorentreff Starnberg hat Winkler kürzlich eine Kooperation abgeschlossen – alles kostenlos. Einmal pro Woche kommen die Senioren in den mit der neusten Technik ausgestatteten Konferenzraum ins Bayern-Lab und lassen sich von dem Leiter verschiedene Aspekte der Digitalisierung erklären. „Wir werden Themen wie Online-Banking, Cloud oder Social-Media besprechen.“ Winkler stellt ein individuelles Programm für die jede Besuchergruppe zusammen – Schüler interessieren andere Dinge als Erwachsene. „Es gibt kein Schema, nach dem wir vorgehen“, sagt der Leiter des Labs.

Besonders freut es ihn, dass er und sein zweiköpfiges Team Ende der Sommerferien bereits zehn vierte Klassen durch die Räume an der Hauptstraße 21 führen konnte. „Und es sind weitere Schulführungen geplant.“ In den nächsten Ferien will Winker auch eine Art Bootcamp Robotik oder Geocaching anbieten. Auch mit der Volkshochschule Starnberger See arbeitet das Bayern-Lab zusammen. Über die Webseite können Führungen und diverse Workshops wie „Souverän im Netz“ oder „Behördengänge“ gebucht werden.

Nur eine Sache wird noch nicht so richtig angenommen: der Arbeitsplatz der Zukunft. Ein Raum im Lab ist mit Bildschirmen ausgestattet und steht den Bürgern kostenfrei mit bester Netzqualität zur Verfügung. „Unser Gästebüro kann genutzt werden, um etwa Studienarbeiten zu schreiben.“

Das Bayern-Lab in Starnberg ist zu den Öffnungszeiten Montag und Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 10 bis 14 Uhr zu besichtigen. Auch Termine außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung mit den Mitarbeitern möglich unter (0 81 51) 55 06 80 oder starnberg@bayernlab.bayern.de.