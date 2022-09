Eigentümer verrät Zukunft der rosa Treppe von Starnberg

Von: Peter Schiebel

Ortstermin ganz oben: Projektentwickler Michael Ehret (r.) erklärte interessierten FDP-Mitgliedern um den Co-Vorsitzenden Stefan W. Zeil (Mitte) den aktuellen Stand in Sachen „Wiege von Starnberg“. Dass das Landratsamt nur gleichzeitig 30 Personen auf der Treppe und so gut wie keine Veranstaltungen zulässt, bedauerte Ehret. „Wir hätten zum Filmfestival hier gerne eine Leinwand aufgebaut“, sagte er. Allerdings betonte er auch: „Ich verstehe, dass das Landratsamt keinen Präzedenzfall schaffen will.“ © Andrea Jaksch

Die einen werden sich freuen, die anderen womöglich ärgern: Michael Ehret vom Starnberger Projektentwickler Ehret und Klein hat angekündigt, die riesige rosa Treppe namens „Wiege von Starnberg“ auch im nächsten Jahr stehen zu lassen.

Starnberg – Die „Wiege von Starnberg“, jene überdimensionale Treppe an der Bahnhofstraße, bleibt der Stadt deutlich länger erhalten als ursprünglich geplant. Michael Ehret, Gründer und Mitinhaber des Projektentwicklers Ehret und Klein, kündigte am Dienstagabend an: „Die Treppe bleibt auch 2023 stehen.“ Bei der Einweihung im Mai vergangenen Jahres war noch von einer Standzeit von zwölf bis 15 Monaten die Rede gewesen. Darüber hinaus soll die Fläche während des Christkindlmarktes mit zwei Standkonzerten und einigen Buden bespielt werden. Die entsprechenden Anträge wolle er demnächst stellen, sagte er. Ehret und Klein ist Eigentümer des Grundstücks Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a, das als „Museumsquartier“ neu bebaut werden soll.

Am Dienstag war Michael Ehret zu Gast bei der Starnberger FDP. Etwa 15 Gäste ließen sich vor dem monatlichen Stammtisch der Partei von ihm die aktuelle Situation erklären. „Wenn man Veränderungen will, hat man immer auch mit Widerständen zu tun“, sagte Ehret. Das sei – auch im politischen Prozess – ganz normal. Dass die „Wiege von Starnberg“ des Künstlers Andreas Sarow von Anfang an polarisiere, habe ihn deswegen auch nicht überrascht.

„Wiege von Starnberg“ ist 43 Meter lang, elf Meter breit und zehn Meter hoch

Mit der 43 Meter langen, elf Meter breiten und zehn Meter hohen, magentafarbenen Treppe sei es aber gelungen, eine Diskussion über die künftige Nutzung dieses Grundstücks anzustoßen. „Alle Personen, die hinter dem Bahndamm laufen, sehen den See nicht“, sagte Ehret. Das ändere sich schlagartig, wenn sie ein paar der rund 50 Stufen hoch stiegen.

Und dieser Blick auf den See soll nach Willen des Projektentwicklers erhalten bleiben, auch wenn die Fläche einmal neu bebaut ist. Mehr noch, das „Museumsquartier“ soll als Scharnier die dicht bebaute Innenstadt mit dem Museum Starnberger See und dem folgenden dünner besiedelten Bereich verbinden.

Bahnhofstraße Starnberg: Architekten arbeiten an Entwürfen

Ehret kann sich zum Beispiel eine Treppe vorstellen, die an der Bahnhofstraße beginnt und in einen Weg mündet, der erhöht und mit unverbaubarem Blick auf den See durch die Neubauten zum Museum führt. Dort dachte er laut über ein „offenes Depot“ nach, in dem Gegenstände aus dem Bestand des Museums gezeigt werden können, für die im Museum selbst kein Platz sei. Als Beispiel nannte er einen Probeguss für die „Bavaria“, der bislang in einem Depot des Museums lagere. Neben Wohnungen sollen in dem Quartier auch Gewerbeflächen entstehen. Hier kann sich Ehret Werkstätten für Künstler, aber auch einen Friseur und saisonalen Einzelhandel vorstellen. Auch Gastronomie soll es geben.

Wie das alles aussehen könnte, das erarbeiten derzeit fünf laut Ehret „extrem qualifizierte“ Architekturbüros: „Beer Bembé Dellinger“ aus Greifenberg, „delaossaarchitekten“ aus München, „dreisterneplus“ aus München, „Lehmann, Tabillion & Castorph“ aus München sowie „Blaumoser Architekten“ aus Starnberg – jeweils verstärkt durch Büros für Landschaftsarchitektur. Nachdem der Bauausschuss des Stadtrats im Juli den Auslobungstext beschlossen hatte (wir berichteten), seien die Architekten beauftragt worden, erklärte Ehret. Bis November sollen die Entwürfe eingereicht sein.

Ziel: Mehr Qualität in die Innenstadt bringen

Begleitet wird das Verfahren von einem Expertengremium, dem auch Stadtbaumeister Stephan Weinl und Bürgermeister Patrick Janik angehören. Weinl hatte im Juli von „einem der prägendsten Grundstücke unserer Innenstadt“ gesprochen. Ehret hofft, dass im nächsten Frühjahr das Thema wieder in den Stadtratsgremien behandelt wird. Baubeginn dürfte gut geschätzt aber frühestens Ende 2024 sein. Alles unter einen Hut zu bringen, sei für die Architekten eine große Aufgabe, sagte Ehret. Ziel sei es, „mit gehaltvoller Architektur Qualität in die Innenstädte“ zu bringen.