Rosen für die Queen – und große Trauer bei den Freunden in England

Von: Andrea Gräpel, Peter Schiebel

Barbara Zellmer aus Starnberg arbeitete als junge Frau bei Blumen Bahlmann am Münchner Marienplatz. Am 21. Mai 1965 brachte sie den Rosenstrauß ins Rathaus, den der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel Königin Elizabeth II. (hier beim Eintrag ins Goldene Buch) überreichte. © Andrea Jaksch

Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat auch im Landkreis Starnberg viele Menschen bewegt. Eine Starnbergerin hat eine ganz persönliche Erinnerung an die Queen – die Gemeinde Gauting trauert öffentlich mit den Freunden in der Partnerstadt Patchway.

Landkreis – Knapp 1100 Kilometer sind es von der Gemeinde Gauting bis nach Patchway. Seit der Nachricht vom Tod der britischen Königin Elizabeth II. sind viele Gautinger mit ihren Gedanken aber ganz nah bei ihren Freunden im Südwesten Englands. „Wir trauern mit unseren Freunden aus unserer Partnerstadt Patchway um Queen Elizabeth II.“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde. „Sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit.“

Telefonischen Kontakt nach Patchway hatte am Freitag Adriana Scipio, die Vorsitzende des Deutsch-Französisch-Englischen Partnerschaftsvereins Gauting. Als sie am Freitagvormittag mit Marian Thomas, der Ehefrau des dortigen Vereinsvorsitzenden John Thomas, telefonierte, übermannten ihre Gesprächspartnerin die Gefühle. „Sie hat regelrecht geheult“, berichtet Scipio im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. So sehr habe der Tod der Königin Marian Thomas mitgenommen. „Sie war äußerst traurig, weil sie Elizabeth so gemocht hat, vor allem, weil sie in schwierigen Zeiten für die Familie da war“, erzählt Adriana Scipio.

Der Bürgermeister von Patchway, Dayley Lawrence, trägt sich in das Kondolenzbuch ein, das die Partnergemeinde von Gauting in ihrem Rathaus ausgelegt hat. © Jack Turner

John Thomas habe sich noch gut an Elizabeths Krönung im Jahr 1952 erinnern können und vor allem den Fleiß der Königin hervorgehoben, gibt die Vorsitzende das Gespräch wieder. Sie habe „in den 70 Jahren 300 Prozent“ gearbeitet. Und die ehemalige Partnerschaftsbeauftragte Lucy Hamid habe vor allem Elizabeths Einsatz für die Versöhnung zwischen Deutschen und Briten nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgehoben.

Im Rathaus in Patchway, dem Callicroft House, liegt seit Freitag für zehn Tage ein eigenes Kondolenzbuch aus. Im Norman-Scott-Park besteht zudem die Möglichkeit, Blumen niederzulegen. Königin Elizabeth II. sei „unser ganzes Leben lang eine Quelle der Inspiration für uns alle“ gewesen, schreibt Bürgermeister Dayley Lawrence auf der Internetseite der Gemeinde, die ganz in Schwarz gehalten ist und ein Porträt der Verstorbenen zeigt.

In Dießen tragen die Schönfelders Trauer. Fabian Schönfelder ist Vorsitzender des Freundeskreises Ammersee-Windermere, seine Frau Charlotte kommt aus Windermere. Mit auf dem Foto ist Sohn George Wolfgang - und stilecht ein alter Range Rover. © Dieter Roettig

In der Dießener Partnerstadt Windermere im Nordwesten Englands wird ebenfalls getrauert. „Bei uns flossen die Tränen“, gesteht Fabian Schönfelder, Vorsitzender des Freundeskreises Ammersee-Windermere. Seine Frau Charlotte kommt aus Windermere und war am Freitag in regem Austausch mit ihrer Heimat. „Sie ist den ganzen Tag schon in Schwarz gekleidet. Ich trage auch einen schwarzen Pullover“, sagt Schönfelder. Für den späteren Abend hätten sie sich mit den Schwiegereltern verabredet, um gemeinsam einen Toast auf die verstorbene Königin auszusprechen. Ähnlich würden es wohl viele machen. Schon die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum hätten den Lake District, in dem Windermere liegt, in einen Ausnahmezustand versetzt. Ähnliches, wenn auch mit traurigem Hintergrund, erwartet Schönfelder nun auch.

Königin Elizabeth II. und Prinz Philip tragen sich am 21. Mai 1965 in das Goldene Buch der Landeshauptstadt München ein. Rechts: der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. © dpa/Archiv

Ihre ganz eigenen Erinnerungen an Elizabeth II. hat derweil Barbara Zellmer aus Starnberg. Die 76-Jährige arbeitete als junge Frau bei Blumen Bahlmann im Münchner Rathaus. Das Geschäft wiederum hatte den Auftrag, zum Besuch der Königin in der bayerischen Landeshauptstadt am 21. Mai 1965 den Blumenstrauß zu binden, den der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel ihr überreichen wollte. „Der Strauß musste aus gelben Teerosen sein“, erinnert sich Zellmer. Bloß: Die Lieferung aus den Niederlanden verzögerte sich. Erst kurz vor knapp seien die 40 bis 50 langstieligen Rosen im Geschäft eingetroffen. „Wir haben alles stehen und liegen gelassen und den Strauß gemacht“, erzählt sie. Anschließend war es die Aufgabe der damals 19-Jährigen, den in Papier eingeschlagenen Strauß ins Amtszimmer des OB zu bringen.

So weit kam Barbara Zellmer nicht mehr. Am Aufgang zum Gang Richtung OB-Zimmer habe ihr schon ein Sicherheitsbediensteter die Blumen abgenommen. Für einen kurzen Augenblick habe sie dann noch einen Blick auf die Königin, OB Vogel und den damaligen Ministerpräsidenten Alfons Goppel werfen können, dann ging es schon wieder zurück ins Geschäft. „Es war für uns natürlich etwas Besonderes, dass wir für die Königin die Rosen binden durften“, erzählt sie. Knapp 30 Jahre später war Barbara Zellmer dann in London, stand mit ihrem Sohn zusammen vor dem Buckingham-Palast und betrachtete die Parade zum 60. Geburtstag der Queen. Elizabeth war damals zwar nicht da, beeindruckend war das Erlebnis aber schon. Und als Barbara Zellmer nun die Massen an trauernden Menschen vor dem Buckingham-Palast sah, fühlte sie sich wieder an diese Zeit erinnert.